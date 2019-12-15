Жезус считает Артету "великолепным тренером"

Нападающий "Манчестер Сити" Габриэль Жезус заявил, что Микель Артета уже является замечательным тренером.

В данный момент помощника Хосепа Гвардиолы сватают на вакантные должности главных тренеров "Арсенала и "Эвертона", за которые Артета выступал в бытность игроком.



У 37-летнего испанца пока нет опыта самостоятельной тренерской работы, однако Жезус совершенно не сомневается в квалификации Микеля.



"Он помог многим нашим игрокам. Когда я хочу отработать удар после тренировки, я говорю ему, а он приходит и помогает мне".



"Поэтому он великолепен для нас. Все игроки знают это, каждый в клубе знает это. Он замечательный парень и замечательный тренер".



"Я правда не знаю, что он думает насчет своей карьеры. Это зависит от него. Надеюсь, он найдет свой путь, и я надеюсь, он сможет быть счастливым", — цитирует Жезуса Goal.