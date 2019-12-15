Жезус считает Артету "великолепным тренером"

Габриэль Жезус и Микель Артета Нападающий "Манчестер Сити" Габриэль Жезус заявил, что Микель Артета уже является замечательным тренером.

В данный момент помощника Хосепа Гвардиолы сватают на вакантные должности главных тренеров "Арсенала и "Эвертона", за которые Артета выступал в бытность игроком.

У 37-летнего испанца пока нет опыта самостоятельной тренерской работы, однако Жезус совершенно не сомневается в квалификации Микеля.

"Он помог многим нашим игрокам. Когда я хочу отработать удар после тренировки, я говорю ему, а он приходит и помогает мне".

"Поэтому он великолепен для нас. Все игроки знают это, каждый в клубе знает это. Он замечательный парень и замечательный тренер".

"Я правда не знаю, что он думает насчет своей карьеры. Это зависит от него. Надеюсь, он найдет свой путь, и я надеюсь, он сможет быть счастливым", — цитирует Жезуса Goal.


Метки Артета, Жезус, Манчестер Сити, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 15.12.2019 17:00

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  1. tot35 15.12.2019 18:00 # tot35
    Ну пусть в арсенал идет

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  2. liverpo0ol 15.12.2019 17:10 # liverpo0ol
    Жезус отрабатывает после тренировок лично и 1на1 с артетой

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