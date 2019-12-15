Руни уверен, что все еще может выступать в Премьер-Лиге

Нападающий "Дерби" Уэйн Руни заявил, что надеется в следующем году сыграть за "баранов" в Премьер-Лиге.

В данный момент Руни дожидается января, чтобы дебютировать за свой новый клуб, где он исполняет роль играющего тренера.



Уэйн уже неоднократно говорил о своих планах насчет тренерской карьеры, однако 34-летний англичан еще далек от того, чтобы повесить бутсы на гвоздь, и хочет вывести "Дерби" из Чемпионшипа в Премьер-Лигу.



"Я по-прежнему чувствовал, что могу выступать в Премьер-Лиге, когда был в "Эвертоне", но другие люди решили по-своему".



"Теперь мои амбиции состоят в том, чтобы вернуть "Дерби" в Премьер-Лигу, и я надеюсь сыграть там за них".



"Райану Гиггзу удавалось играть в Премьер-Лиге на исходе четвертого десятка, а Гарет Бэрри говорил, что хочет играть и в 40 лет".



"Важно понимать футбол. Футбол — это не только бегать. Чтобы играть в эту игру, нужно использовать свою голову".



"Иногда об этом забывают, потому что ты забиваешь недостаточно голов или вроде того. Если меня будет окружать правильная команда, тогда все еще буду способен играть в Премьер-Лиге".



"Манчестер Юнайтед" и "Эвертон" — это две команды, с которыми я поиграл в Премьер-Лиге. Теперь я в "Дерби" и надеюсь, смогу туда попасть и с ними", — цитирует Руни Sky Sports.