"Арсенал" — "Манчестер Сити". Накануне

Центральным поединком 17-го тура в английской Премьер-Лиге будет матч пребывающих не в лучшем положении в турнирной таблице "Арсенала" и "Манчестер Сити". "Канониры" находятся на грани вылета из первой десятки, а "горожане" отстают на 17 очков от лидирующего "Ливерпуля". Вашему вниманию — анонс игры, в которой по традиции можно ждать большого количества голов.





Букмекерские расклады



Прогнозы букмекерских аналитиков всегда выражены коэффициентами на тот или иной исход в линии, и в матче между "Арсеналом" и "Манчестер Сити" фаворит для букмекеров очевиден — это действующий чемпион Англии. На победу "горожан" дают коэффициент в районе 1.45, в то время как шансы "канониров" оцениваются высокими котировками 6.0-7.0. Если перевести данные коэффициенты в процентные вероятности событий, то получается, что букмекеры на 70% уверены в победе "Сити", 16% отдают ничьей и лишь 14% — "Арсеналу". Как видим, это матч с достаточно очевидным фаворитом.



Что же касается вероятности голов, то — так как базовым тоталом для данной игры является показатель 3.5 — букмекеры практически уверены: нас ждет результативный матч, в котором будет забито как минимум три мяча. Высока вероятность обмена голами (1.5 на обе забьют), а наиболее вероятный счет — 1:2.



Наиболее вероятными авторами голов в данном матче, по мнению букмекеров (Обзор букмекерской конторы Вулкан Бет), являются Габриэль Жезус (1.75), Рахим Стерлинг (1.9) и Пьер-Эмерик Обамеянг (2.2). Также некоторые букмекеры принимают ставки на гол Серхио Агуэро (1.6), но он с большой вероятностью в этой игре сыграть не сможет.



Кадровая ситуация



Кроме Серхио Агуэро, в лазарете "Манчестер Сити" находится также Джон Стоунс, только недавно восстановившийся от предыдущей травмы и снова получивший новую. Как и у Агуэро, у Стоунса — повреждение бедра. Сможет вернуться в основу после повреждения Эдерсон, а вот участие в матче Давида Сильвы под сомнением — он получил болезненный удар по ноге. В списке давно отсутствующих из-за травм у "Сити" — ведущий центрбек Эмерик Лапорт и вингер Лерой Сане. Обоих мы увидим в основной обойме команды ближе к весне.



У "Арсенала" дела немногим лучше — в качестве свежего пополнения лазарета числятся Киран Тирни, Эктор Беллерин, Гранит Джака. Зато в порядке Николя Пепе, чьи скорость и резкость будут очень кстати в противостоянии с "Сити". Холдинг и Себальос команде не помогут.



Интересные факты



- все 10 голов Габриэля Жезуса за "Сити" в этом сезоне были забиты на выезде;

- "Арсенал" проиграл все пять последних встреч с "Сити", включая финал Кубка Лиги-2018, который стал первым трофеем для Пепа Гвардиолы в Манчестере;

- четыре других поражения "Арсенала" случились в чемпионате — "канониры" не проигрывали одному сопернику пять раз кряду в лиге с 1985 года, когда их пять раз подряд побеждал "Манчестер Юнайтед";

- победа над "Вест Хэмом" в понедельник стала первой для "канониров" в восьми последних матчах Премьер-Лиги;

- лондонцы не выиграли ни одного из пяти последних домашних матчей во всех соревнованиях, а два последних завершили поражениями;

- "канониры" выиграли всего пять раз в 16 первых турах чемпионата — в два раза меньше, чем на этом же отрезке прошлого сезона;

- всего один раз в этом сезоне "Арсенал" сохранил свои ворота "сухими" дома;

- "Арсенал" может впервые за время выступлений в Премьер-Лиге пропустить первым в шестой игре чемпионата кряду;

- в то же время "Арсенал" набрал 10 очков, оказываясь в позиции проигрывающей команды — больше, чем кто-либо в этом сезоне в Премьер-Лиге;

- все пять голов Александра Лакасетта в этом сезоне были забиты в домашних матчах чемпионата;

- "Сити" проиграл уже четыре матча в этом чемпионате — ровно столько же как за весь сезон 2018/19;

- всего 32 очка после первых 16 туров чемпионата — худший результат в карьере Пепа Гвардиолы;

- тем не менее, атака "Сити" остается лучшей в лиге — 44 гола;

- если "горожане" забьют "Арсеналу", они смогут повторить клубный рекорд, отличившись в 20 выездных матчах лиги кряду, что ранее с ними случалось с марта 2014 по март 2015;

- команда Гвардиолы набрала всего 10 очков в последних 11 матчах в Лондоне.



Тактика



"Арсенал" пребывает в состоянии команды, потерявшей себя — после того, как окончательно расстроилась атмосфера в раздевалке, "канонирам" не пошла на пользу даже смена менеджера, так как Фредди Юнгберг не является авторитетом для большинства капризных звезд "Арсенала", которые попросту "съели" с потрохами Унаи Эмери. При этом есть большие сомнения в том, что многие из "звезд" соответствуют данному статусу сейчас, что очень заметно не только по результатам команды, но и по ее игре — даже после отставки Эмери.



С "Вест Хэмом" блеснул Пепе, а также стабильно отлично смотрится юный Мартинелли. Именно на них, а также на регулярно забивающего Обамеянга стоит надеяться болельщикам "канониров" в преддверии матча с очень неприятным соперником. "Канониры" были удобным противником для "Сити" всегда — даже в свои лучшие дни, когда представляли реальную угрозу в атаке. Сейчас "горожане" также не идеальны, но им в любом случае далеко до того дна, которое пробивает сейчас "Арсенал".



И все же, оборона "горожан" не идеальна без Лапорта, а "Арсенал" в атаке способен на многое, если Пепе, Мартинелли и Обамеянг поймают кураж — мы можем помнить игру Кубка Лиги с "Ливерпулем", где "канониры" были очень хороши в формате игры "без центра поля". Надеяться на надежность в обороне "Арсеналу" не стоит, а это значит нужно рискнуть и попытаться проявить себя в атаке. К тому же Фредди Юнгберг наверняка понимает, что шансов стать постоянным менеджером "Арсенала" у него сейчас нет — значит и терять ему совершенно нечего.



Ориентировочные составы



"Арсенал": Лено — Мэйтланд-Найлс, Чемберс, Папастатопулос, Колашинац — Гендузи, Торрейра — Мартинелли, Озил, Пепе — Обамеянг



"Манчестер Сити": Эдерсон — Уолкер, Отаменди, Фернандиньо, Менди — Родри — Махрез, Фоден, Де Брюйне, Стерлинг — Жезус



Прогноз



"Манчестер Сити" — очевидный фаворит, и тут не может быть другого мнения. Несмотря на все кадровые и игровые проблемы команды Гвардиолы, она все равно значительно сильнее "Арсенала". Впрочем, если "канониры" все же рискнут и сыграют в атакующем стиле, нас может ждать очень яркий и результативный матч, в котором может случиться всякое.



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru