Гроббелар рассказал, как снял проклятье с "Ливерпуля"
Бывший голкипер "Ливерпуля" Брюс Гроббелар заявил, что он снял проклятие, которое 30 лет не позволяло "красным" выиграть титул.
После победы 2:0 над "Уотфордом" накануне "Ливерпуль" оторвался в Премьер-Лиге от ближайшего преследователя уже на 10 очков и имеет прекрасные шансы на первый титул с 1990 года, когда в составе чемпионской команды был как раз Гроббелар.
Брюс чувствует, что в последних успехах команды Юргена Клоппа есть и его заслуга, ведь именно он снял необычное проклятие.
"В 1992 году состоялся мой благодарственный матч, и моим спонсором был лагер Zambezi. Вместе с лагером они прислали шамана".
"Шаман походил около штанг, приложил козий хвост, облил штанги водой на обоих концах поля, а затем взял микрофон и сказал: "Если у вас не будет Брюса Гроббелара, вы не выиграете титул".
"Как вы знаете, вскоре я уехал в Южную Африку и Канаду, а затем вернулся. Помните, когда Стиви Джи поскользнулся? Незадолго до того матча я спустился вниз около трибуны "Коп" и помочился на штанги".
"Этот ритуал снимает проклятье. Но меня вышвырнули — я не успел дойти до "Энфилд Роуд". В том сезоне мы финишировали вторыми".
"В прошлом сезоне я играл там корпоративный матч, и когда мы сидели в раздевалке, кто-то сказал: "Сегодня ты должен сделать дело".
"Я ответил: "Окей". Я взял бутылку с водой, вылил воду, помочился в бутылку и вернулся".
"В первом тайме, играя у "Копа", я полностью облил штанги ворот. Во втором тайме я облили штанги у "Энфилд Роуд". А теперь вспомните, как закончился прошлый сезон", — сообщил Гроббелар BT Sport.
15.12.2019 14:00
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Последние комментарии:
МС два года подряд берет АПЛ, так и знал что они на высшем уровне где мочу пьют и обливаются по утрам.
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"Шаман походил около штанг, приложил козий хвост, облил штанги водой на обоих концах поля"
Этой так называемой водой мы обливаем колбаску ежедневно. Чет никакого эффекта пока
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Новость идеальная для ФАПЛа))) Ливерпуль, Титулы, Ссанина, горящие пердаки)
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Теперь нужно также заклинание, чтоб пенсы никогда не выигрывали без Азара и поголовно всех лкрапить из бутылки.
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Этим Шаманом был САФ
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теперь понятно кто постоянно ссыт на челси
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Какой же троллище) Макаронные ноги не теряет форму)
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может и с Арсеналом тоже прокатит? Вместо штанг можно им прямо на головы
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Ска, ну вот как взрослые медийные люди могут делать такие вещи, после чего давать подобного рода вью))
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))) Легенда!
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Заебал. Обоссал все ворота.
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