Гроббелар рассказал, как снял проклятье с "Ливерпуля"

Бывший голкипер "Ливерпуля" Брюс Гроббелар заявил, что он снял проклятие, которое 30 лет не позволяло "красным" выиграть титул.

После победы 2:0 над "Уотфордом" накануне "Ливерпуль" оторвался в Премьер-Лиге от ближайшего преследователя уже на 10 очков и имеет прекрасные шансы на первый титул с 1990 года, когда в составе чемпионской команды был как раз Гроббелар.



Брюс чувствует, что в последних успехах команды Юргена Клоппа есть и его заслуга, ведь именно он снял необычное проклятие.



"В 1992 году состоялся мой благодарственный матч, и моим спонсором был лагер Zambezi. Вместе с лагером они прислали шамана".



"Шаман походил около штанг, приложил козий хвост, облил штанги водой на обоих концах поля, а затем взял микрофон и сказал: "Если у вас не будет Брюса Гроббелара, вы не выиграете титул".



"Как вы знаете, вскоре я уехал в Южную Африку и Канаду, а затем вернулся. Помните, когда Стиви Джи поскользнулся? Незадолго до того матча я спустился вниз около трибуны "Коп" и помочился на штанги".



"Этот ритуал снимает проклятье. Но меня вышвырнули — я не успел дойти до "Энфилд Роуд". В том сезоне мы финишировали вторыми".



"В прошлом сезоне я играл там корпоративный матч, и когда мы сидели в раздевалке, кто-то сказал: "Сегодня ты должен сделать дело".



"Я ответил: "Окей". Я взял бутылку с водой, вылил воду, помочился в бутылку и вернулся".



"В первом тайме, играя у "Копа", я полностью облил штанги ворот. Во втором тайме я облили штанги у "Энфилд Роуд". А теперь вспомните, как закончился прошлый сезон", — сообщил Гроббелар BT Sport.