Мерсон считает, что "Челси" не попадет в топ-4
Эксперт Sky Sports Пол Мерсон раскритиковал главного тренера "Челси" Фрэнка Лэмпарда и выразил мнение, что с такой игрой "синие" не попадут в топ-4 Премьер-Лиги.
Накануне подопечные Лэмпарда проиграли дома "Борнмуту" со счетом 0:1, потерпев свое четвертое поражение в пяти последних матчах Премьер-Лиги.
После матча с "вишенками" Лэмпард обрушился с критикой на своих игроков, однако Мерсон считает, что Фрэнк должен разделить вину.
"Я много наблюдаю за "Челси" и думаю, если тебе удалось продержаться первые 20 минут против "Челси", затем их уверенность в себе идет на спад, и против их команды с обилием молодых игроков становится легко играть".
"Я знаю, что после матча легко рассуждать, но ты смотришь и понимаешь, что это был не лучший день для Фрэнка. Он убрал Жоржиньо, он выпустил Хадсон-Одои, затем он выпустил Батшуайи играть впереди с Абрахэмом".
"Он выпустил всех своих нападающих, и это напоминает мне "Манчестер Сити", когда смотришь за тем, как они пытаются отыграться. Они отчаянно давят, идут вперед большими силами, но лишь сталкиваются друг с другом и не имеют свободного пространства".
"Челси" нужно выйти на трансферный рынок. Тэмми Абрахэм толком не пробил по мячу сегодня. Я не думаю, что эта команда попадет в топ-4", — сообщил Мерсон в эфире.
15.12.2019 13:00
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Последние комментарии:
Мерсон куйни не скажет
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Если Лестер после Нового Года будет жив, то они тож попадут в топ-4, если нет, то 3 и 4 места открытые еще
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Это все из за Безписи
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А некотрые думают, что Челси борется за чемп с Лфка)
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Возможно перед ними и не стоит задача, попасть в топ4. Один сезон, можно и потерпеть, дать время заматереть тренеру и команде.
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Лч выиграем
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№1. LFC
2. MC
3. Leicester
4. Wolves
5. MU
6. Spurs
7. Arsenal
8. Chelsea
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