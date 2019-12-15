Мерсон считает, что "Челси" не попадет в топ-4

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон раскритиковал главного тренера "Челси" Фрэнка Лэмпарда и выразил мнение, что с такой игрой "синие" не попадут в топ-4 Премьер-Лиги.

Накануне подопечные Лэмпарда проиграли дома "Борнмуту" со счетом 0:1, потерпев свое четвертое поражение в пяти последних матчах Премьер-Лиги.



После матча с "вишенками" Лэмпард обрушился с критикой на своих игроков, однако Мерсон считает, что Фрэнк должен разделить вину.



"Я много наблюдаю за "Челси" и думаю, если тебе удалось продержаться первые 20 минут против "Челси", затем их уверенность в себе идет на спад, и против их команды с обилием молодых игроков становится легко играть".



"Я знаю, что после матча легко рассуждать, но ты смотришь и понимаешь, что это был не лучший день для Фрэнка. Он убрал Жоржиньо, он выпустил Хадсон-Одои, затем он выпустил Батшуайи играть впереди с Абрахэмом".



"Он выпустил всех своих нападающих, и это напоминает мне "Манчестер Сити", когда смотришь за тем, как они пытаются отыграться. Они отчаянно давят, идут вперед большими силами, но лишь сталкиваются друг с другом и не имеют свободного пространства".



"Челси" нужно выйти на трансферный рынок. Тэмми Абрахэм толком не пробил по мячу сегодня. Я не думаю, что эта команда попадет в топ-4", — сообщил Мерсон в эфире.