Мерсон считает, что "Челси" не попадет в топ-4

Фрэнк Лэмпард Эксперт Sky Sports Пол Мерсон раскритиковал главного тренера "Челси" Фрэнка Лэмпарда и выразил мнение, что с такой игрой "синие" не попадут в топ-4 Премьер-Лиги.

Накануне подопечные Лэмпарда проиграли дома "Борнмуту" со счетом 0:1, потерпев свое четвертое поражение в пяти последних матчах Премьер-Лиги.

После матча с "вишенками" Лэмпард обрушился с критикой на своих игроков, однако Мерсон считает, что Фрэнк должен разделить вину.

"Я много наблюдаю за "Челси" и думаю, если тебе удалось продержаться первые 20 минут против "Челси", затем их уверенность в себе идет на спад, и против их команды с обилием молодых игроков становится легко играть".

"Я знаю, что после матча легко рассуждать, но ты смотришь и понимаешь, что это был не лучший день для Фрэнка. Он убрал Жоржиньо, он выпустил Хадсон-Одои, затем он выпустил Батшуайи играть впереди с Абрахэмом".

"Он выпустил всех своих нападающих, и это напоминает мне "Манчестер Сити", когда смотришь за тем, как они пытаются отыграться. Они отчаянно давят, идут вперед большими силами, но лишь сталкиваются друг с другом и не имеют свободного пространства".

"Челси" нужно выйти на трансферный рынок. Тэмми Абрахэм толком не пробил по мячу сегодня. Я не думаю, что эта команда попадет в топ-4", — сообщил Мерсон в эфире.


Метки Лэмпард, Мерсон, Челси

Автор mihajlo   

Дата 15.12.2019 13:00

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Последние комментарии:




  1. lomka 15.12.2019 14:37 # lomka
    Мерсон куйни не скажет

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  2. pistolero-lfc 15.12.2019 14:23 # pistolero-lfc
    Если Лестер после Нового Года будет жив, то они тож попадут в топ-4, если нет, то 3 и 4 места открытые еще

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  3. liverpool1892est 15.12.2019 13:39 # liverpool1892est
    Это все из за Безписи

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  4. mancunia-planet 15.12.2019 13:33 # mancunia-planet
    А некотрые думают, что Челси борется за чемп с Лфка)

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  5. elprimer 15.12.2019 13:29 # elprimer
    Возможно перед ними и не стоит задача, попасть в топ4. Один сезон, можно и потерпеть, дать время заматереть тренеру и команде.

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  6. thegodfather 15.12.2019 13:16 # thegodfather
    Лч выиграем

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  7. recyjoed 15.12.2019 13:04 # recyjoed
    №1. LFC
    2. MC
    3. Leicester
    4. Wolves
    5. MU
    6. Spurs
    7. Arsenal
    8. Chelsea

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