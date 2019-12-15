Сульшер: "Всегда верил, что могу тренировать "Юнайтед"

Оле Гунар Сульшер заявил, что всегда верил в свою способность тренировать "Манчестер Юнайтед".

В срочном порядке возглавив "Юнайтед" в декабре прошлого года, когда был уволен Жозе Моуриньо, Сульшер смог резко преобразить "красных дьяволов", но затем результаты команды вновь пошли на спад.



Еще недавно казалось, что Оле Гуннар находится на волоске от увольнения, однако победами над "Тоттенхэмом" и "Манчестер Сити" ему удалось заткнуть своих критиков. Сам же норвежец никогда не переставал верить в себя.



"Я всегда обладал верой, что могу тренировать этот клуб. Поскольку я обязан быть честным с "Манчестер Юнайтед", я бы не взялся за эту работу, если бы не чувствовал, что мне она по силам".



"Что касается футбола, то думаю, я способен следовать своей тактике и своим идеям, однако у меня есть замечательный персонал, который помогает мне. Это не так, что я все делаю сам".



"Я так рад, что у меня есть Майкл Кэррик, Майк Фелан и Киран Маккенна, и я думаю, я заставил их почувствовать, что мне по плечу эту работа. Поэтому мне никогда не было страшно. Я всегда знал, что смогу".



"Здесь важно правильно обращаться с людьми. На мой взгляд, тренировать "Юнайтед" — значит уметь обращаться с персоналом, игроками. С каждым — одинаково. Просто таков мой характер, в каком бы клубе я ни находился", — цитирует Сульшера Daily Mirror.