Клопп: "Я больше не праздную голы"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что из-за системы VAR больше не празднует голы.

Накануне "красные" одержали победу 2:0 над "Уотфордом", похоронив интригу только на последней минуте вторым голом Мохамеда Салаха.



При этом начало второго тайма было отмечено отмененным голом Садио Мане. Система видеопомощи рефери обнаружила у сенегальца офсайд, который Клопп находит спорным.



"Я не видел офсайда. Когда ты побеждаешь 2:0, то не думаешь об этом слишком много. Не имею представления, был ли там офсайд. Но я больше не праздную голы — я лишь жду, пока кто-нибудь не скажет, что это действительно гол".



"Если Садио угодил в офсайд, то я этого не видел. Я не пересматривал повтор, поэтому без понятия", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.