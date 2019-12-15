Клопп: "Я больше не праздную голы"

Юрген Клопп Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что из-за системы VAR больше не празднует голы.

Накануне "красные" одержали победу 2:0 над "Уотфордом", похоронив интригу только на последней минуте вторым голом Мохамеда Салаха.

При этом начало второго тайма было отмечено отмененным голом Садио Мане. Система видеопомощи рефери обнаружила у сенегальца офсайд, который Клопп находит спорным.

"Я не видел офсайда. Когда ты побеждаешь 2:0, то не думаешь об этом слишком много. Не имею представления, был ли там офсайд. Но я больше не праздную голы — я лишь жду, пока кто-нибудь не скажет, что это действительно гол".

"Если Садио угодил в офсайд, то я этого не видел. Я не пересматривал повтор, поэтому без понятия", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.


Метки VAR, Клопп, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 15.12.2019 11:50

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  1. dtrendy 15.12.2019 12:47 # dtrendy
    ВЛАДЫКА !!!

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  2. fireinth 15.12.2019 12:39 # fireinth
    "VAR убивает эмоции, футбол и т. д."
    А что хотели и "торт съесть и на х** не сесть"?
    Лучше пусть так чем то что было раньше.
    Клоп не празднует голы где он сам понимает что нужно ждать решения. Всё остальное празднуется нормально и на судей даже не смотрят.

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  3. lovrentiy 15.12.2019 12:30 # lovrentiy
    Опять геометричность линий изменили, офсайда небыло, суки, топовый гол у Мане забрали.

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  4. mancunia-planet 15.12.2019 12:22 # mancunia-planet
    Вар убивает футбол, это не теннис!

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  5. scouser2005 15.12.2019 11:59 # scouser2005
    Да, ВАР убивает эмоциональность игры.

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