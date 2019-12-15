Юнгберг готов к негативной атмосфере на "Эмирейтс"
Наставник "Арсенала" Фредди Юнгберг признался, что заранее готовится к негативной атмосфере на "Эмирейтс" во время воскресного матча Премьер-Лиги против "Манчестер Сити".
В своем пока что единственном домашнем матче в качестве временщика — против "Брайтона" ранее в декабре — Юнгберг потерпел поражение 1:2, столкнувшись с недовольством трибун.
"Канониры" были освистаны своими фанатами в перерыве и после финального свистка, и Фредди заранее готов, что против "Сити" это повторится.
"Фанаты имеют право на негативную атмосферу. Конечно, я хочу, чтобы они поддерживали нас, и я знаю, как сильно их поддержка важна для команды, но я могу понять, почему порой они могу быть немного расстроены".
"Я поговорю об этом с игроками. Они и так это знают, но я постараюсь сделать так, чтобы они были готовы к этому, когда это случится".
"Нам предстоит сыграть дома с "Сити", и я думаю, фанаты заранее знают, что это будет очень тяжелый матч, и они будут поддерживать нас, несмотря ни на что".
"Я хочу, чтобы мы уважали решения и голос фанатов. На мой взгляд, они являются частью клуба, и мы стараемся изо всех сил ради них".
"Мы стараемся уважать их и хотим, чтобы они это чувствовали. Надеюсь, они убедились в этом в последние две недели", — цитирует Юнгберга Sky Sports.
15.12.2019 10:00
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Последние комментарии:
Юнгберг, зачем ты влез в это дерьмо? Зачем тебе это надо?
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Если у них есть хоть какая-то гордость, то должны показать характер против сити.
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странно, наоборот после долгожданной победы и против такого соперника должно быть все в порядке. при счете 0-3 конечно будет негатив
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Покажите матч жизни безхарактерные терпилы бля. К чему такие разговоры
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михаил, когда там уже следующая оригинальная новость про ротацию?
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