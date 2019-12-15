Юнгберг готов к негативной атмосфере на "Эмирейтс"

Наставник "Арсенала" Фредди Юнгберг признался, что заранее готовится к негативной атмосфере на "Эмирейтс" во время воскресного матча Премьер-Лиги против "Манчестер Сити".

В своем пока что единственном домашнем матче в качестве временщика — против "Брайтона" ранее в декабре — Юнгберг потерпел поражение 1:2, столкнувшись с недовольством трибун.



"Канониры" были освистаны своими фанатами в перерыве и после финального свистка, и Фредди заранее готов, что против "Сити" это повторится.



"Фанаты имеют право на негативную атмосферу. Конечно, я хочу, чтобы они поддерживали нас, и я знаю, как сильно их поддержка важна для команды, но я могу понять, почему порой они могу быть немного расстроены".



"Я поговорю об этом с игроками. Они и так это знают, но я постараюсь сделать так, чтобы они были готовы к этому, когда это случится".



"Нам предстоит сыграть дома с "Сити", и я думаю, фанаты заранее знают, что это будет очень тяжелый матч, и они будут поддерживать нас, несмотря ни на что".



"Я хочу, чтобы мы уважали решения и голос фанатов. На мой взгляд, они являются частью клуба, и мы стараемся изо всех сил ради них".



"Мы стараемся уважать их и хотим, чтобы они это чувствовали. Надеюсь, они убедились в этом в последние две недели", — цитирует Юнгберга Sky Sports.