Юнгберг готов к негативной атмосфере на "Эмирейтс"

Фредди Юнгберг Наставник "Арсенала" Фредди Юнгберг признался, что заранее готовится к негативной атмосфере на "Эмирейтс" во время воскресного матча Премьер-Лиги против "Манчестер Сити".

В своем пока что единственном домашнем матче в качестве временщика — против "Брайтона" ранее в декабре — Юнгберг потерпел поражение 1:2, столкнувшись с недовольством трибун.

"Канониры" были освистаны своими фанатами в перерыве и после финального свистка, и Фредди заранее готов, что против "Сити" это повторится.

"Фанаты имеют право на негативную атмосферу. Конечно, я хочу, чтобы они поддерживали нас, и я знаю, как сильно их поддержка важна для команды, но я могу понять, почему порой они могу быть немного расстроены".

"Я поговорю об этом с игроками. Они и так это знают, но я постараюсь сделать так, чтобы они были готовы к этому, когда это случится".

"Нам предстоит сыграть дома с "Сити", и я думаю, фанаты заранее знают, что это будет очень тяжелый матч, и они будут поддерживать нас, несмотря ни на что".

"Я хочу, чтобы мы уважали решения и голос фанатов. На мой взгляд, они являются частью клуба, и мы стараемся изо всех сил ради них".

"Мы стараемся уважать их и хотим, чтобы они это чувствовали. Надеюсь, они убедились в этом в последние две недели", — цитирует Юнгберга Sky Sports.


Метки Арсенал, болельщики, Юнгберг

Автор mihajlo   

Дата 15.12.2019 10:00

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Последние комментарии:




  1. gary47 15.12.2019 10:55 # gary47
    Юнгберг, зачем ты влез в это дерьмо? Зачем тебе это надо?

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  2. tigerpool 15.12.2019 10:53 # tigerpool
    Если у них есть хоть какая-то гордость, то должны показать характер против сити.

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  3. wengerrrro 15.12.2019 10:28 # wengerrrro
    странно, наоборот после долгожданной победы и против такого соперника должно быть все в порядке. при счете 0-3 конечно будет негатив

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  4. chr1s8rown 15.12.2019 10:04 # chr1s8rown
    Покажите матч жизни безхарактерные терпилы бля. К чему такие разговоры

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  5. hammersmith 15.12.2019 10:01 # hammersmith
    михаил, когда там уже следующая оригинальная новость про ротацию?

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