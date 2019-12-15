Холанд сообщил Сульшеру, что предпочитает "Юнайтед"

Нападающий "Ред Булл" Эрлинг Бреут Холанд сообщил главному тренеру "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннару Сульшеру, что клуб с "Олд Траффорд" остается его приоритетным вариантом.

В минувшую среду Холанд посетил дортмундскую "Боруссию" и "РБ Лейпциг". Обеспокоенный интересом клубов немецкой Бундеслиги к своему бывшему подопечному по "Мольде", в пятницу Сульшер срочно отправился в Зальцбург.



Как утверждает Daily Star, в ходе личной встречи 19-летний норвежец завершил Сульшера, что "Юнайтед" будет его выбором, если он решит покинуть "Ред Булл" в январе.



Эрлинг Бреут даже готов выбрать "красных дьяволов" наперекор своему агенту Мино Райоле, который минувшим летом перевез защитника Маттейса Де Лигта, другого своего клиента, в "Ювентус", несмотря на интерес "Юнайтед".



Таким образом, теперь все зависит от того, решится ли соотечественник Сульшера покинуть Зальцбург" в следующем месяце. По слухам, в январе трансфер Холанда будет доступен всего за 20 миллионов фунтов.