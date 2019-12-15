Погба хочет помочь молодежи "Юнайтед"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба заявил, что хочет стать примером для молодежи в своем клубе, а затем — и оставить свое место в составе кому-нибудь из молодых игроков.

Из-за травм Погба почти не играет в этом сезоне, со стороны наблюдая, как главный тренер Оле Гуннар Сульшер активно интегрирует молодых игроков в состав "красных дьяволов".



26-летний француз хочет помочь Сульшеру в этом начинании и считает, что молодежи "Юнайтед" очень повезло.



"Я думаю и надеюсь, что смогу помочь им. Я много раз говорил молодым игрокам, которые находятся с первой командой: "Парни, вы не представляете, как вам повезло".



"К несчастью для нас, у нас было много травмированных, так что это обеспечило большим шансом молодым игроков проявить себя в первой команде".



"Это один из крупнейших клубов в мире и, возможно, крупнейший клуб в истории, и у них есть возможность быть в этом клубе".



"Поэтому я говорю им: "Пользуйтесь своими шансами, играйте. Вы молоды, у вас есть мастерство, вам нечего бояться".



"Надеюсь, я смогу подавать им хороший пример на поле и за его пределами. И хотя я не считаю себя старым, я надеюсь, однажды молодые игроки придут и заберут мое место в команде".



"Это неизбежно, ведь я не буду играть вечно. Все мы стараемся изо всех сил на поле, и я надеюсь, эти молодые игроки станут легендами в этом клубе. Они должны наслаждаться процессом и ценить тот шанс, который у них здесь есть".



"Мейсон Гринвуд забивает голы, Брэнди (Брандон Уильямс) выглядит так, словно играет здесь уже полгода. Именно таким и должен быть наш клуб, и именно этого хочет тренер", — сообщил Погба MUTV.