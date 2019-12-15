Прогнозы на воскресные матчи 17-го тура Премьер-Лиги
В воскресенье, 15 декабря, нас ждут три интереснейших матча в Премьер-Лиге. "Манчестер Юнайтед" сыграет с оживающим "Эвертоном", "Вулверхэмптон" — с "Тоттенхэмом", а "Арсенал" будет принимать крайне неудобный для себя "Манчестер Сити". Прогнозы экспертов на эти поединки — в традиционном материале FAPL.ru.
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — ЭВЕРТОН
Воскресенье, 15 декабря, 17:00
Видеотрансляция:
"Манчестер Юнайтед" и "Эвертон" стали главными хедлайнерами прошлого тура, обыграв "Манчестер Сити" и "Челси" — к всеобщему удивлению. "Ириски" провели очень эмоциональный матч под руководством временно возглавляющего команду легендарного форварда "Эвертона" Данкана Фергюсона, который своей энергичностью и страстью смог зажечь команду. "Эвертон" часто выглядел неплохо и при Силве, а по популярной сейчас статистике "ожидаемых голов" является самой невезучей командой лиги, но вот такой страсти и мотивации, как при Фергюсоне у команды при Силве не было ни в одной игре. Все это очень напоминает то, что происходило с "Манчестер Юнайтед" сразу после прихода Сульшера, и кому как не Оле Гуннару знать, насколько опасен соперник, заряженный позитивными эмоциями.
Ключевая статистика от Who Scored
- в пяти последних матчах "Юнайтед" проходила ставка на тотал больше 2.5 голов;
- "Эвертон" проиграл шесть из семи последних выездных матчей;
- "Юнайтед" забивал как минимум дважды в пяти последних матчах чемпионата.
Прогноз Who Scored: 2:1
Рекомендация для ставки от Who Scored: Победа "Юнайтед" и обе забьют — 3.4 в БК Fonbet
Майкл Оуэн (BetVictor)
"Эвертон" добыл крутую победу над "Челси" в субботу на "Гудисон Парк", но, возможно, они встречаются с "Юнайтед" в неподходящее время, так как команда Оле Гуннара Сульшера недавно обыграла "Тоттенхэм" и "Манчестер Сити". "Юнайтед" не сможет сломить "Эвертон" так же легко, как чемпионов на "Этихад", но "Юнайтед" играл с таким темпом и энергией, за которыми было приятно наблюдать. Этот матч обещает зрелище, но я думаю, что "Юнайтед" возьмет три очка.
Прогноз Майкла Оуэна: Победа "Юнайтед" и обе забьют — 3.4 в БК Fonbet
Прогноз Марка Лоуренсона: 2:1
ВУЛВЕРХЭМПТОН — ТОТТЕНХЭМ
Воскресенье, 15 декабря, 17:00
Видеотрансляция:
"Вулверхэмптон" и "Тоттенхэм" играли посреди недели в еврокубках — в разных составах и с разным успехом, а также — в разные дни. "Шпоры" еще во вторник слетали в Мюнхен, где практически резервным составом еще раз уступили "Баварии" — на сей раз весьма достойно. "Волки" уверенно обыграли в четверг на своем поле "Бешикташ", также в экспериментальном составе, но так и не смогли подняться на первое место в группе, что впрочем не помешало им квалифицироваться в плей-офф Лиги Европы. "Волки" не знают поражений с сентября и уже привыкли играть в режиме "четверг-воскресенье", но и "шпоры" сейчас выглядят командой, способной на многое — в первую очередь в атаке.
Ключевая статистика от Who Scored
- в семи из восьми последних выездных матчей "Тоттенхэма" в Премьер-Лиге проходила ставка на тотал больше 2.5 голов;
- "волки" непобедимы в 11 последних матчах чемпионата;
- "Тоттенхэм" пропускал как минимум дважды в семи из восьми последних выездных матчей чемпионата;
- "Тоттенхэм" выиграл всего один из последних 14 матчей чемпионата.
Прогноз Who Scored: 2:2
Рекомендация для ставки от Who Scored: ничья — 3.4 в БК Fonbet
Майкл Оуэн (BetVictor)
Две команды в хорошей форме столкнутся лицом к лицу на "Молинью". "Волки" непобедимы в своих последних 11 матчах в чемпионате, в то время как "шпоры" реабилитировались за поражение на "Олд Траффорд", разгромив "Бернли". Команды разделяет всего одно очко в таблице, и мне сложно тут кого-то выделить.
Прогноз Майкла Оуэна: ничья и обе забьют — 3.7 в БК Fonbet
Прогноз Марка Лоуренсона: 1:2
АРСЕНАЛ — МАНЧЕСТЕР СИТИ
Воскресенье, 15 декабря, 19:30
Видеотрансляция:
"Арсенал" за счет ударного и удачного отрезка в 15-20 минут сумел перевернуть с ног на голову игру с "Вест Хэмом", но та победа совершенно точно не должна закрывать глаза на провальные 60 минут в исполнении "канониров", когда "молотки" были полноправными хозяевами ситуации. Индивидуального мастерства отдельных игроков хватило "Арсеналу", чтобы справиться с кризисным "Вест Хэмом", но "Манчестер Сити" — соперник совсем другого уровня. "Горожане" регулярно обыгрывают "Арсенал", так как по стилю эта команда подходит им в качестве легкого спарринг-партнера идеально — играет открыто, не умеет защищаться, уступает в силе состава и мастерстве.
Ключевая статистика от Who Scored
- "Сити" побеждал и в первом тайме, и во всем матче в пяти последних встречах с "Арсеналом";
- в девяти из 11 последних матчей между этими командами проходила ставка на тотал больше 2.5 голов;
- "горожане" выиграли пять последних встреч с "канонирами";
- в трех последних матчах с "Арсеналом" "горожане" добывали "сухие" победы.
Прогноз Who Scored: 1:3
Рекомендация для ставки от Who Scored: Победа "Манчестер Сити" и обе забьют — 2.4 в БК Fonbet
Майкл Оуэн (BetVictor)
В понедельник "Арсенал" набрал три ценных очка на "Лондон Стэдиум", но я не вижу, как они остановят "Сити" — "горожане" все еще чувствуют себя ранеными после поражения от "Манчестер Юнайтед". "Сити" выиграл пять последних встреч между этими командами, забив в них 14 мячей. Несмотря на победу в матче с "Вест Хэмом", я не уверен, что "Арсенал" может соперничать с командой Гвардиолы, хотя у лондонцев, конечно, есть отличные опции в атаке.
Прогноз Майкла Оуэна: "Манчестер Сити" с форой (-1.5) — 2.0 в БК Fonbet
Прогноз Марка Лоуренсона: 2:3
Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru
15.12.2019 06:00
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Последние комментарии:
Арсенал убивает в людях интерес к футболу. Жил бы я в Лондоне, сгонял бы сегодня на стадион, говорят красивый. А так по телеку даже смотреть впадлу. Дежурные 3-0 без шансов с дублем Агуэро и заглотом от специалиста по мужским жопам, ну на что здесь смотреть?
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ЧЕЛСИДОРЫ
(ответить)
Кстати, вот всем идиотам кто там пишет про накрутку
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Просмотров: 113
Источник: http://fapl.ru/posts/75359/
Мои 2 просмотра. Шах и мат долбаёбы
(ответить)
15.12.2019 00:17 # удалить
rentv
Так, честно скажу, я тот человек, который великолепно разбирается в ММА( лучше вас всех). Поэтому сегодня, я решил сделать вам подарок на новый год и подогнать прогнозы на сегодняшний турнир. Гарантия заработка больше чем у Тарасова! 99%!!!
Нуньес - Рандами
Ставка: Победа Нуньес TKO/KO 1.8
Усман- Ковингтон
Ставка: Победа Усмана 1,5
Хайниш - Ахмедов
Ставка: победа Ахмедова 2.1
Ян-Фейбер
Ставка: Победа Яна 1,2
Холлоуэй - Волкановски
Ставка: Победа Волкановски 2,5
Ставьте и выигрывайте! Единственное, не ставьте эксперосом, долбаёбы! И купите маме цветы на выигранные деньги, порадуйте её от меня!
Источник: http://fapl.ru/posts/75352/?c=1#c7048645
Одно событие уже прошло, поэтому не так выгодно как если бы вы поставили с самого начала, но на мороженное всё ещё заработать можно.
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