Прогнозы на воскресные матчи 17-го тура Премьер-Лиги

В воскресенье, 15 декабря, нас ждут три интереснейших матча в Премьер-Лиге. "Манчестер Юнайтед" сыграет с оживающим "Эвертоном", "Вулверхэмптон" — с "Тоттенхэмом", а "Арсенал" будет принимать крайне неудобный для себя "Манчестер Сити". Прогнозы экспертов на эти поединки — в традиционном материале FAPL.ru.





МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — ЭВЕРТОН

Воскресенье, 15 декабря, 17:00



Видеотрансляция:



"Манчестер Юнайтед" и "Эвертон" стали главными хедлайнерами прошлого тура, обыграв "Манчестер Сити" и "Челси" — к всеобщему удивлению. "Ириски" провели очень эмоциональный матч под руководством временно возглавляющего команду легендарного форварда "Эвертона" Данкана Фергюсона, который своей энергичностью и страстью смог зажечь команду. "Эвертон" часто выглядел неплохо и при Силве, а по популярной сейчас статистике "ожидаемых голов" является самой невезучей командой лиги, но вот такой страсти и мотивации, как при Фергюсоне у команды при Силве не было ни в одной игре. Все это очень напоминает то, что происходило с "Манчестер Юнайтед" сразу после прихода Сульшера, и кому как не Оле Гуннару знать, насколько опасен соперник, заряженный позитивными эмоциями.



Ключевая статистика от Who Scored



- в пяти последних матчах "Юнайтед" проходила ставка на тотал больше 2.5 голов;

- "Эвертон" проиграл шесть из семи последних выездных матчей;

- "Юнайтед" забивал как минимум дважды в пяти последних матчах чемпионата.



Прогноз Who Scored: 2:1

Рекомендация для ставки от Who Scored: Победа "Юнайтед" и обе забьют — 3.4 в БК Fonbet



Майкл Оуэн (BetVictor)



"Эвертон" добыл крутую победу над "Челси" в субботу на "Гудисон Парк", но, возможно, они встречаются с "Юнайтед" в неподходящее время, так как команда Оле Гуннара Сульшера недавно обыграла "Тоттенхэм" и "Манчестер Сити". "Юнайтед" не сможет сломить "Эвертон" так же легко, как чемпионов на "Этихад", но "Юнайтед" играл с таким темпом и энергией, за которыми было приятно наблюдать. Этот матч обещает зрелище, но я думаю, что "Юнайтед" возьмет три очка.



Прогноз Майкла Оуэна: Победа "Юнайтед" и обе забьют — 3.4 в БК Fonbet

Прогноз Марка Лоуренсона: 2:1



ВУЛВЕРХЭМПТОН — ТОТТЕНХЭМ

Воскресенье, 15 декабря, 17:00



Видеотрансляция:



"Вулверхэмптон" и "Тоттенхэм" играли посреди недели в еврокубках — в разных составах и с разным успехом, а также — в разные дни. "Шпоры" еще во вторник слетали в Мюнхен, где практически резервным составом еще раз уступили "Баварии" — на сей раз весьма достойно. "Волки" уверенно обыграли в четверг на своем поле "Бешикташ", также в экспериментальном составе, но так и не смогли подняться на первое место в группе, что впрочем не помешало им квалифицироваться в плей-офф Лиги Европы. "Волки" не знают поражений с сентября и уже привыкли играть в режиме "четверг-воскресенье", но и "шпоры" сейчас выглядят командой, способной на многое — в первую очередь в атаке.



Ключевая статистика от Who Scored



- в семи из восьми последних выездных матчей "Тоттенхэма" в Премьер-Лиге проходила ставка на тотал больше 2.5 голов;

- "волки" непобедимы в 11 последних матчах чемпионата;

- "Тоттенхэм" пропускал как минимум дважды в семи из восьми последних выездных матчей чемпионата;

- "Тоттенхэм" выиграл всего один из последних 14 матчей чемпионата.



Прогноз Who Scored: 2:2

Рекомендация для ставки от Who Scored: ничья — 3.4 в БК Fonbet



Майкл Оуэн (BetVictor)



Две команды в хорошей форме столкнутся лицом к лицу на "Молинью". "Волки" непобедимы в своих последних 11 матчах в чемпионате, в то время как "шпоры" реабилитировались за поражение на "Олд Траффорд", разгромив "Бернли". Команды разделяет всего одно очко в таблице, и мне сложно тут кого-то выделить.



Прогноз Майкла Оуэна: ничья и обе забьют — 3.7 в БК Fonbet

Прогноз Марка Лоуренсона: 1:2



АРСЕНАЛ — МАНЧЕСТЕР СИТИ

Воскресенье, 15 декабря, 19:30



Видеотрансляция:



"Арсенал" за счет ударного и удачного отрезка в 15-20 минут сумел перевернуть с ног на голову игру с "Вест Хэмом", но та победа совершенно точно не должна закрывать глаза на провальные 60 минут в исполнении "канониров", когда "молотки" были полноправными хозяевами ситуации. Индивидуального мастерства отдельных игроков хватило "Арсеналу", чтобы справиться с кризисным "Вест Хэмом", но "Манчестер Сити" — соперник совсем другого уровня. "Горожане" регулярно обыгрывают "Арсенал", так как по стилю эта команда подходит им в качестве легкого спарринг-партнера идеально — играет открыто, не умеет защищаться, уступает в силе состава и мастерстве.



Ключевая статистика от Who Scored



- "Сити" побеждал и в первом тайме, и во всем матче в пяти последних встречах с "Арсеналом";

- в девяти из 11 последних матчей между этими командами проходила ставка на тотал больше 2.5 голов;

- "горожане" выиграли пять последних встреч с "канонирами";

- в трех последних матчах с "Арсеналом" "горожане" добывали "сухие" победы.



Прогноз Who Scored: 1:3

Рекомендация для ставки от Who Scored: Победа "Манчестер Сити" и обе забьют — 2.4 в БК Fonbet



Майкл Оуэн (BetVictor)



В понедельник "Арсенал" набрал три ценных очка на "Лондон Стэдиум", но я не вижу, как они остановят "Сити" — "горожане" все еще чувствуют себя ранеными после поражения от "Манчестер Юнайтед". "Сити" выиграл пять последних встреч между этими командами, забив в них 14 мячей. Несмотря на победу в матче с "Вест Хэмом", я не уверен, что "Арсенал" может соперничать с командой Гвардиолы, хотя у лондонцев, конечно, есть отличные опции в атаке.



Прогноз Майкла Оуэна: "Манчестер Сити" с форой (-1.5) — 2.0 в БК Fonbet

Прогноз Марка Лоуренсона: 2:3



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru