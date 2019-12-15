Лэмпард: "Это не та команда, которую я хочу тренировать"

Фрэнк Лэмпард Рулевой "Челси" Фрэнк Лэмпард обрушился с критикой на своих игроков после минимального поражения от "Борнмута".

В субботу "синие" потерпели свое четвертое поражение в пяти последних матчах, а трибуны "Стэмфорд Бридж" были необычайно унылы — почти так же, как игра команды Лэмпарда.

Однако Фрэнк занимает сторону фанатов и указывает, что такая игра ему тоже не нравится.

"Перед своими болельщиками мы играем недостаточно хорошо и добиваемся недостаточных результатов".

"Сегодня не тот день, когда мы можем сказать: "Мы создали много моментов". Мы создали два-три отличных момента, но ими нужно пользоваться, если мы хотим прибавить. Сегодня мы недостаточно порадовали фанатов. Фанаты не должны радоваться, когда мы делаем по 10 передач подряд между защитниками. Это не та команда, которую я хочу тренировать".

"Я буду первым, кто скажет, что фанаты были тихими, потому что я свой для "Челси" человек, но сегодня я этого не скажу. Окажись я на месте фанатов, я бы говорил: "Слишком медленно — они пасуют от защитника к защитнику". И я бы не хотел приходить и смотреть такую игру".

"Я не виню фанатов. Он приходят поддержать команду — на следующей неделе они отправятся с нами к "Тоттенхэму", а на Boxing Day вернутся сюда. На игроках лежит ответственность радовать фантов. Игроки должны проявлять характер, забирая мяч себе и обыгрывая соперников".

"Сегодня я не видел, чтобы кто-нибудь этого хотел на поле. В данный момент наши действия на поле недостаточно хороши", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.


Метки Борнмут, Лэмпард, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 15.12.2019 00:05

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Последние комментарии:




  1. knijnik 15.12.2019 00:54 # knijnik
    Лэмпарду ещё и про себя стоило бы сказать, игроки отражения мысли тренера на поле,так что вина лежит на всей команде и тренере и игроках,а уж замены вообще не не помогают команде

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  2. hammersmith 15.12.2019 00:53 # hammersmith
    Ахахахахаха лохииии))

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  3. shlyopka007 15.12.2019 00:35 # shlyopka007
    Рано еще в лондоне тренировать!

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  4. gunars 15.12.2019 00:27 # gunars
    че Лэмпс сливается?))) гпенсы они такие

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  5. zagzag 15.12.2019 00:25 # zagzag
    ry-l и deft сегодня знатно с проглотом взяли. Мечтали о 2 месте, а в итоге сперма из ноздрей))

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  6. superperez101 15.12.2019 00:22 # superperez101
    прекрасно, просто прекрасно
    пинсы лучшие в мире по сливанию тренеров.
    давайте, покупайте парочку высомерных выскочек по сотке, вносите сумятицу в раздевалку и побольше таких интервью в сми
    даешь развал
    лем-пси аут

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  7. steveg8 15.12.2019 00:06 # steveg8
    Даже сутулая собака окропляет свою помойку.

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