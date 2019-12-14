Клопп похвалил "невероятного" Алиссона после победы над "Уотфордом"
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп похвалил своего голкипера Алиссона, который помог команде добыть победы 2:0 против "Уотфорда".
В концовке субботнего матча Премьер-Лиги на "Энфилде", когда счет был 1:0, "шершни" заметно активизировались и смогли подвернуть "красных" определенному давлению.
"Ливерпуль" принялся нервничать и ошибаться — но только не Алиссон, который во втором матче чемпионата подряд сохранил свои ворота "сухими".
"На протяжении 85 минут Али по сути выполнял только упражнения для разминки, но в оставшиеся пять минут он сыграл очень важную роль и просто показал, каким вратарем является. Он невероятен, и он очень нам помог в тех ситуациях".
"Нам пришлось сражаться, поэтому мы сражались и поэтому победили. Все хорошо", — цитирует Клоппа Daily Mirror.
14.12.2019 23:00
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КНЯЗИ!!!
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Походу единственный, кто держал концентрацию весь матч. топчик непробиваемый возвращает свою лучшую форму
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Бразильский Яшин. Просто Талисман
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