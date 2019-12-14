Клопп похвалил "невероятного" Алиссона после победы над "Уотфордом"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп похвалил своего голкипера Алиссона, который помог команде добыть победы 2:0 против "Уотфорда".

В концовке субботнего матча Премьер-Лиги на "Энфилде", когда счет был 1:0, "шершни" заметно активизировались и смогли подвернуть "красных" определенному давлению.



"Ливерпуль" принялся нервничать и ошибаться — но только не Алиссон, который во втором матче чемпионата подряд сохранил свои ворота "сухими".



"На протяжении 85 минут Али по сути выполнял только упражнения для разминки, но в оставшиеся пять минут он сыграл очень важную роль и просто показал, каким вратарем является. Он невероятен, и он очень нам помог в тех ситуациях".



"Нам пришлось сражаться, поэтому мы сражались и поэтому победили. Все хорошо", — цитирует Клоппа Daily Mirror.