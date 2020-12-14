"Вест Хэм" отсрочил увольнение Пеллегрини победой над "Саутгемптоном"

"Вест Хэм" отсрочил увольнение своего главного тренера Мануэля Пеллегрини, одержав победу 0:1 в гостях у "Саутгемптона".

Согласно слухам, руководство лондонского клуба было готово указать Пеллегрини на дверь в случае поражения на "Сент-Мэри".



Однако "молотобойцы" нашли мотивацию на этот выездной матч и набрали три очка благодаря единственному голу Себастьяна Алле, который на 37-й минуте пробил в касание из района 11-метровой отметки после скидки партнера головой.



В начале второго тайма Мичейл Антонио забил еще один гол за "Вест Хэм", однако в процессе комбинации подыграл себе рукой, что обнаружила система VAR, отменив взятие ворот.



Благодаря этой победе "молотобойцы" отдалились от зоны вылета Премьер-Лиги на четыре очка, а "святые" остаются в тройке неудачников.



"Саутгемптон" — "Вест Хэм". Отчет о матче