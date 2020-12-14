"Вест Хэм" отсрочил увольнение Пеллегрини победой над "Саутгемптоном"

Себастьян Алле "Вест Хэм" отсрочил увольнение своего главного тренера Мануэля Пеллегрини, одержав победу 0:1 в гостях у "Саутгемптона".

Согласно слухам, руководство лондонского клуба было готово указать Пеллегрини на дверь в случае поражения на "Сент-Мэри".

Однако "молотобойцы" нашли мотивацию на этот выездной матч и набрали три очка благодаря единственному голу Себастьяна Алле, который на 37-й минуте пробил в касание из района 11-метровой отметки после скидки партнера головой.

В начале второго тайма Мичейл Антонио забил еще один гол за "Вест Хэм", однако в процессе комбинации подыграл себе рукой, что обнаружила система VAR, отменив взятие ворот.

Благодаря этой победе "молотобойцы" отдалились от зоны вылета Премьер-Лиги на четыре очка, а "святые" остаются в тройке неудачников.

"Саутгемптон" — "Вест Хэм". Отчет о матче


Метки Вест Хэм, Премьер-Лига, Саутгемптон

Автор mihajlo   

Дата 14.12.2019 22:30

Количество просмотров Просмотров: 330

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. wolfsmensch 14.12.2019 22:40 # wolfsmensch
    можно было упомянуть и про перекладину, штангу и отмененный гол (всё - Ингса)

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: