Лэмпард ожидает реакции от "Челси" на поражения

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард признался, что спад в результатах его команды был ожидаемым для него, и теперь он ожидает правильной реакции.

Поражение 1:0 в домашних стенах от "Борнмута" в субботу стало для "синих" четвертым в пяти последних матчах Премьер-Лиги. Лэмпард знал, что этот период непременно случится, однако не все так плохо — "Челси" продолжает удерживать место в топ-4.



"Мы четвертые, и я думаю, на старте сезона мы согласились бы на эту позицию, потому что многие люди ожидали от нас меньшего".



"Когда несколько недель назад мы отправлялись к "Манчестер Сити", казалось, что наши дела идут в гору, но теперь нам нужно показать реакцию и добиваться результатов".



"Так и должно было быть — мы с командой знали, что у нас будут тяжелые моменты", — сообщил Лэмпард BBC.