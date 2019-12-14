Лэмпард ожидает реакции от "Челси" на поражения

Фрэнк Лэмпард Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард признался, что спад в результатах его команды был ожидаемым для него, и теперь он ожидает правильной реакции.

Поражение 1:0 в домашних стенах от "Борнмута" в субботу стало для "синих" четвертым в пяти последних матчах Премьер-Лиги. Лэмпард знал, что этот период непременно случится, однако не все так плохо — "Челси" продолжает удерживать место в топ-4.

"Мы четвертые, и я думаю, на старте сезона мы согласились бы на эту позицию, потому что многие люди ожидали от нас меньшего".

"Когда несколько недель назад мы отправлялись к "Манчестер Сити", казалось, что наши дела идут в гору, но теперь нам нужно показать реакцию и добиваться результатов".

"Так и должно было быть — мы с командой знали, что у нас будут тяжелые моменты", — сообщил Лэмпард BBC.


Метки Лэмпард, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 14.12.2019 22:00

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  1. vyrentz 14.12.2019 22:16 # vyrentz
    Сульшерзук и Лемпердрук

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  2. stavluiordinar 14.12.2019 22:13 # stavluiordinar
    Жаль козявочника, но он сам согласился сменить свой прошлый отличный клуб на это(

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  3. mikkiynwa 14.12.2019 22:12 # mikkiynwa
    Реакция будет
    Ещё раз проебут

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