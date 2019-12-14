Клопп недоволен чересчур плотным графиком "Ливерпуля"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп в очередной раз пожаловался на чересчур плотный график матчей.
В последних матчах Клопп активно использует ротацию, однако в игре "красных" все равно чувствуется усталость.
В субботу "Ливерпуль" переиграл дома "Уотфорд" со счетом 2:0, но в то же время потерял с травмой Джорджиньо Вейналдума, что весьма раздосадовало Юргеном, который в этом матче не мог рассчитывать на Жоэля Матипа и Деяна Ловрена.
"Учитывая травму Джини, травму Деяна четыре дня назад, наш состав не становится больше. Это не круто".
"Когда мы отправимся к "Вилле" в рамках Кубка Лиги, будет то же самое — все они будут смотреть, как мы страдаем, но в реальности до этого никому нет дела".
"Сегодня я прочитал, что топ-клубы хотя проводить больше матчей в Лиге Чемпионов. Я абсолютно не участвую в этих переговорах".
"Это абсолютная чепуха. Нам нужно сокращать количество матчей, а не увеличивать", — цитирует Клоппа Daily Mirror.
14.12.2019 21:00
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Последние комментарии:
Ничего страшного. Клопп лучший по ротированию.
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увеличить количество матчей хотят те кто рано вылетают и особо много не получают от лч
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Всё верно сказал Клоппо-это уже не соревнование лучших спортсменов из которых состоят первые составы команд,и на которых ходят человеки посмотреть.а долбаное дерби-погоня за золотым тельцом.Но ЮК и прочим боссам,нельзя молчать,надо долбить в зад всяких инфантинов-леви-фарухов-глейзеров-кронке.
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