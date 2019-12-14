Клопп недоволен чересчур плотным графиком "Ливерпуля"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп в очередной раз пожаловался на чересчур плотный график матчей.

В последних матчах Клопп активно использует ротацию, однако в игре "красных" все равно чувствуется усталость.



В субботу "Ливерпуль" переиграл дома "Уотфорд" со счетом 2:0, но в то же время потерял с травмой Джорджиньо Вейналдума, что весьма раздосадовало Юргеном, который в этом матче не мог рассчитывать на Жоэля Матипа и Деяна Ловрена.



"Учитывая травму Джини, травму Деяна четыре дня назад, наш состав не становится больше. Это не круто".



"Когда мы отправимся к "Вилле" в рамках Кубка Лиги, будет то же самое — все они будут смотреть, как мы страдаем, но в реальности до этого никому нет дела".



"Сегодня я прочитал, что топ-клубы хотя проводить больше матчей в Лиге Чемпионов. Я абсолютно не участвую в этих переговорах".



"Это абсолютная чепуха. Нам нужно сокращать количество матчей, а не увеличивать", — цитирует Клоппа Daily Mirror.