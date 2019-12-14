"Лестер" оступился и позволил "Ливерпулю" оторваться на 10 очков

Теему Пукки Сыграв только вничью с "Норвичем" (1:1), "Лестер" позволил "Ливерпулю" увеличить свой отрыв во главе Премьер-Лиги до 10 очков.

"Канарейки" довольно неплохо смотрелись в начале матча, а на 26-й минуте заслуженно открыли счет, реализовав контратаку. Эмилиано Буэндиа запустил в прорыв Теему Пукки, который оторвался от Чаглара Сеюндю и покатил мяч в противоход голкиперу — 0:1.

Однако уже на 38-й минуте счет стал равным. Джейми Варди сыграл на опережение, откликнувшись на подачу Джеймса Мэддисона с углового, а голкипер гостей Тим Крул руками направил мяч в свои ворота — 1:1.

Второй тайм получился весьма зрелищным — обе команды имели свои моменты, стремясь к победе, но забить никому не удалось.

"Лестер" — "Норвич". Отчет о матче


Метки Лестер, Норвич, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 14.12.2019 20:00

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Последние комментарии:




  1. arman-kz 14.12.2019 20:55 # arman-kz
    Скорее не Ливерпуль упустил, а Ман сити приблизил к своей заднице. Ливерпулю пох на всех. При такой игре как сегодня Ливерпуль умудрились два гола забить...

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  2. stavluiordinar 14.12.2019 20:49 # stavluiordinar
    Какой лестер, какой МС, чемп окончен. Гвардиола на выход. Ждём в следующем сезоне противостояние Клоппа и Мауриньо.

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  3. tursa 14.12.2019 20:23 # tursa
    еще пусть подгонит 3 очка 26 числа и загладит вину
    а вообще, было бы тупо если б лестер взял чашку, все таки состав не оч и БР физручелло еще тот

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  4. vyrentz 14.12.2019 20:13 # vyrentz
    на календаре 14 декабря, чемпик можно закрывать

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  5. tigerpool 14.12.2019 20:06 # tigerpool
    Вот и сказке конец. БРо конечно норм чел, но физрук тот еще.

    Пс а че лисы не на главной? Все таки главный последователь Королей!

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