"Лестер" оступился и позволил "Ливерпулю" оторваться на 10 очков

Сыграв только вничью с "Норвичем" (1:1), "Лестер" позволил "Ливерпулю" увеличить свой отрыв во главе Премьер-Лиги до 10 очков.

"Канарейки" довольно неплохо смотрелись в начале матча, а на 26-й минуте заслуженно открыли счет, реализовав контратаку. Эмилиано Буэндиа запустил в прорыв Теему Пукки, который оторвался от Чаглара Сеюндю и покатил мяч в противоход голкиперу — 0:1.



Однако уже на 38-й минуте счет стал равным. Джейми Варди сыграл на опережение, откликнувшись на подачу Джеймса Мэддисона с углового, а голкипер гостей Тим Крул руками направил мяч в свои ворота — 1:1.



Второй тайм получился весьма зрелищным — обе команды имели свои моменты, стремясь к победе, но забить никому не удалось.



"Лестер" — "Норвич". Отчет о матче