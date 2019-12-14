"Лестер" оступился и позволил "Ливерпулю" оторваться на 10 очков
Сыграв только вничью с "Норвичем" (1:1), "Лестер" позволил "Ливерпулю" увеличить свой отрыв во главе Премьер-Лиги до 10 очков.
"Канарейки" довольно неплохо смотрелись в начале матча, а на 26-й минуте заслуженно открыли счет, реализовав контратаку. Эмилиано Буэндиа запустил в прорыв Теему Пукки, который оторвался от Чаглара Сеюндю и покатил мяч в противоход голкиперу — 0:1.
Однако уже на 38-й минуте счет стал равным. Джейми Варди сыграл на опережение, откликнувшись на подачу Джеймса Мэддисона с углового, а голкипер гостей Тим Крул руками направил мяч в свои ворота — 1:1.
Второй тайм получился весьма зрелищным — обе команды имели свои моменты, стремясь к победе, но забить никому не удалось.
"Лестер" — "Норвич". Отчет о матче
14.12.2019 20:00
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Последние комментарии:
Скорее не Ливерпуль упустил, а Ман сити приблизил к своей заднице. Ливерпулю пох на всех. При такой игре как сегодня Ливерпуль умудрились два гола забить...
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Какой лестер, какой МС, чемп окончен. Гвардиола на выход. Ждём в следующем сезоне противостояние Клоппа и Мауриньо.
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еще пусть подгонит 3 очка 26 числа и загладит вину
а вообще, было бы тупо если б лестер взял чашку, все таки состав не оч и БР физручелло еще тот
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на календаре 14 декабря, чемпик можно закрывать
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Вот и сказке конец. БРо конечно норм чел, но физрук тот еще.
Пс а че лисы не на главной? Все таки главный последователь Королей!
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