"Челси" бит дома "Борнмутом"

"Челси" потерпел свое четвертое поражение в пяти последних матчах Премьер-Лиги, проиграв дома "Борнмуту" со счетом 0:1.

По сравнению с поражением 3:1 от "Эвертона" в стартовом составе "синих" появились Антонио Рюдигер, Эмерсон Палмери и Жоржиньо, заменив Андреаса Кристенсена, Риса Джеймса и Матео Ковачича.



Наставник "вишенок" Эдди Хау отреагировал на поражение от "Ливерпуля" девять дней назад четырьмя перестановками. Свой шанс получили Джек Стейси, Льюис Кук, Дэн Гослинг и Джошуа Кинг.



Весь первый тайм хозяева "Стэмфорд Бридж" нагнетали давление, но по-настоящему опасных моментов создали мизер. На восьмой минуте голкипер гостей Аарон Рамсдейл принял на себя удар в упор Мейсона Маунта, а позже дважды промазал по воротам Тэмми Абрахэм.



Во втором тайме "Челси" остался так же беззуб, а вот "Борнмут" заметно прибавил, проведя несколько опасных контратак.



На 72-й минуте "синим" предоставилась реальная возможность открыть счет, но Рамсдейл потащил удар головой Эмерсона с близкого расстояния.



Развязка наступила за пять минут до окончания основного времени, когда Джефферсон Лерма вернул в штрафную мяч, а Гослинг принял снаряд, стоя спиной к воротам, и перебросил его через Кепу Аррисабалагу — 0:1. Сперва лайнсмен поднял флажок, однако VAR показала, что гол был забит по всем правилам.



Финальный штурм "Челси" вышел довольно сумбурным — много суеты и мало толка. Рамсдейл отметился еще одним сейвом и зафиксировал победу "Борнмута".



"Челси" был чересчур беззуб в атаке, и это еще один повод для Фрэнка Лэмпарда задуматься о выходе на трансферный рынок, иначе место в топ-4 может ускользнуть.



"Челси" — "Борнмут". Отчет о матче