"Челси" бит дома "Борнмутом"
"Челси" потерпел свое четвертое поражение в пяти последних матчах Премьер-Лиги, проиграв дома "Борнмуту" со счетом 0:1.
По сравнению с поражением 3:1 от "Эвертона" в стартовом составе "синих" появились Антонио Рюдигер, Эмерсон Палмери и Жоржиньо, заменив Андреаса Кристенсена, Риса Джеймса и Матео Ковачича.
Наставник "вишенок" Эдди Хау отреагировал на поражение от "Ливерпуля" девять дней назад четырьмя перестановками. Свой шанс получили Джек Стейси, Льюис Кук, Дэн Гослинг и Джошуа Кинг.
Весь первый тайм хозяева "Стэмфорд Бридж" нагнетали давление, но по-настоящему опасных моментов создали мизер. На восьмой минуте голкипер гостей Аарон Рамсдейл принял на себя удар в упор Мейсона Маунта, а позже дважды промазал по воротам Тэмми Абрахэм.
Во втором тайме "Челси" остался так же беззуб, а вот "Борнмут" заметно прибавил, проведя несколько опасных контратак.
На 72-й минуте "синим" предоставилась реальная возможность открыть счет, но Рамсдейл потащил удар головой Эмерсона с близкого расстояния.
Развязка наступила за пять минут до окончания основного времени, когда Джефферсон Лерма вернул в штрафную мяч, а Гослинг принял снаряд, стоя спиной к воротам, и перебросил его через Кепу Аррисабалагу — 0:1. Сперва лайнсмен поднял флажок, однако VAR показала, что гол был забит по всем правилам.
Финальный штурм "Челси" вышел довольно сумбурным — много суеты и мало толка. Рамсдейл отметился еще одним сейвом и зафиксировал победу "Борнмута".
"Челси" был чересчур беззуб в атаке, и это еще один повод для Фрэнка Лэмпарда задуматься о выходе на трансферный рынок, иначе место в топ-4 может ускользнуть.
"Челси" — "Борнмут". Отчет о матче
14.12.2019 19:55
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https://www.google.ru/amp/s/www.eurosport.ru/football/premier-league/2019-2020/story-amp_sto7575890.shtml
Бля аххахахахахаахаха
Чистил унитазы и жрал свои козявки, достойный капитан этой помойки
«Джон Терри, хоть и был моложе, был примером для меня с точки зрения подхода к матчам. Мы, восточноевропейцы — Кежман, Чех, я, — задолго до матча, за час-полтора, уже разминались, нас массировали. Другие ребята в это время слушали в наушниках музыку, например, Дрогба, Жереми Нжитап, Макелеле.
А Терри сидел в раздевалке, не переодеваясь, дурака валял. В носу ковырял, пробовал на вкус и тебе давал, расхолаживая тем самым. Сначала я не понимал его поведения. Дескать, серьезный человек, капитан «Челси» и сборной Англии, который делал подкаты головой. Бывали случаи, когда он поскальзывался, но после этого бросался на находившийся на земле мяч головой.
Да, я тоже подумал, что если козявки поесть, то потом начнешь головой вперед бросаться. По-моему, я как-то раз даже попробовал. Не помню. Врать не буду. Может, и заиграл от этого лучше. Нет, на самом деле, я не пробовал. Но Терри настойчиво просил козявки попробовать. Свои, конечно. Впрочем, если бы я предложил ему поесть мои при условии, что сам поем его сопли, мы пришли бы точно к соглашению», – рассказал Смертин
(ответить)
Пол сезона это не показатель, думаю мауриньо переиграет и щелси и Муму.
1. Ливерпуль
2. МС
3. Лестер
4. ТТХ.
(ответить)
Мда, вот это повылазило портового отребья после очередной осечки гранда английского футбола. Сколько ненависти и боли от 30 лет без главного трофея видится в этих жалких потугах привлечь внимание бессмысленным извержением агрессии. Самые конченые обитатели данного сайта, без вариантов.
(ответить)
Вот если серьёзно то кто может помешать челси выиграть лч? Мс сдал, зеропук 2 года подряд нет. Юве Бавария барса реал щас не те. Ну псж может палку в колеса кинуть. Но думаю, скорее всего, с помощью топ трансферов это будет лёгкая лч. Скриньте
(ответить)
Симпатизирую роджеровскому Лестеру, но их неплохо было бы немного притормозить. Сегодня получилось)
(ответить)
худший арсенал за последние лет 5++ отстает всего на 2 очка от лучшего мю за этот же срок, лол
(ответить)
Собственно ничего страшного, 4-ку пенсы не отпустят, манки в ЛЧ через ЛЕ попадут, так что всё в норме.
(ответить)
Хоть радость, хоть беда, я с челси навсегда. Chelsea till i die
(ответить)
Тотенхем может потеснить Челси. Им бы папу Карло назначить и дать денег на трансферы.
(ответить)
Конкурентов нет, все слились.
(ответить)
Пулишич в старте! Значит будет перестрелка.(с)
(ответить)
Челси днит - Артур, как водится, включает неадеквата. Как он сам говорит, играет роль) Беда только, что он сам уже не понимает, где играет, а где адекватит (по его мнению) ибо Челси днит уже перманентно. Здоровья Артуру!
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Snike #25 Сегодня в 20:00
Заебал именно Лэмпард, а не конченные))) Замены Лэмпарда - это самоубийство! Причем в каждом матче! Мы так чуть не потеряли очки в матче с Лиллем в концовке, сегодня проиграли матч, и любой матч если брать, то играем только хуже с появлением этих игроков со скамейке.
НО - что делает на поле Маунт - это загадка для меня! Мы все время ругали тренеров за Торреса или Жоржиньо, называли их детями Абрамовича или Сарри, но Маунт - это сука точно сын Лэмпарда, причем человека, который сам неоднократно заявлял, что для него важны именно качества, а не связи и то, что он англичанин и воспитанник Челси, но вместо этого у него остается на поле мертвейшие игроки, Абрахам и Маунт!!!
Когда тренер сделает выводы? Когда блять? Заебался смотреть на то, как играют эти звездюки, потому что играть они не умеют!!! Но Фрэнк баран, ставит и ставит их в состав, чего хочет хер пойми, уже с 10-к очков потерянно из-за Лэмпарда, его ошибок!
Про защиту не слова, там просто нет не одного защитника - это позор команды на ряду с заменами Лэмпарда !!!
ИГРУ ПРОИГРАЛ ЛЭМПАРД!!! ПУСТЬ ТРЕНЕР НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за этот матч!!!
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Да все на поверхности лежит. Приуныли все в АПЛ узнав что дядя Юра продлил контракт на 5 лет. Руки опустились сразу и у пенсов и у лис заряженных до этого допингом и астерами. Приятные 2 дня. Клоппу надо не просто брать АПЛ, но делать это разгромно бл. С огромным отрывом и выепя всех и вся.
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Вот вы сейчас потешаетесь над пенсами, сволочи, но не замечаете очевидного - Френка своими удовлетворительными результатами показывает (намекает) на траблы с составом и просит, умоляет руководство - "Купите Мбаппе, Кулибали, Неймара, Чилвела и Месси, скииии!!!"
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BBC
37 минут назад
Если выносим завтра Эвертон, будет минус 2 до Челси.
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Rish BBC
32 минуты назад
Пара реализованных пенок+ упущенная победа над ливером, и здравстуй топ3.
Оргия на каррик сру)))))))
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А теперь господа предлагаю пройти и дружно сцыкнуть вебало щель 88, он так сильно этого хочет ))
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А если по сути, то этот спад Челси более, чем очевиден. Это даже не спад, а естественная ситуация в их сегодняшнем состоянии. Как бы ни был симпатичен футбоол, который они показывали в начале сезона, это всё равно молодая неопытная команда с таким же молодым и неопытным тренером, пусть и симпатичным в плане своей приверженности к атакующему футболу и приведшим Челси с этими пионерами в 4-ку к концу первого круга. Налицо отсутствие каких-либо чётких наигранных схем и пресловутого плана Б. Замены, произведённые вроде вовремя, абсолютно никак не повлияли на ход игры. xG и xA Одои нулевые, Ковачич тоже никак не изменил положение дел. Молодёжь, встречаясь с определёнными трудностями на поле, тупо не вывозит. Короче, работы непочатый край. А сейчас их место в 4-ке в большой опасности. Надеюсь адекватные болелы синих это понимают.
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вполне себе хорошо закрываю год, дохуя подтвержденных госконтрактов, улетаю 23 на полтора месяца в южную америку.
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Ох уж эти Кукольдси...
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