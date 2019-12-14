"Челси" бит дома "Борнмутом"

Дэн Гослинг "Челси" потерпел свое четвертое поражение в пяти последних матчах Премьер-Лиги, проиграв дома "Борнмуту" со счетом 0:1.

По сравнению с поражением 3:1 от "Эвертона" в стартовом составе "синих" появились Антонио Рюдигер, Эмерсон Палмери и Жоржиньо, заменив Андреаса Кристенсена, Риса Джеймса и Матео Ковачича.

Наставник "вишенок" Эдди Хау отреагировал на поражение от "Ливерпуля" девять дней назад четырьмя перестановками. Свой шанс получили Джек Стейси, Льюис Кук, Дэн Гослинг и Джошуа Кинг.

Весь первый тайм хозяева "Стэмфорд Бридж" нагнетали давление, но по-настоящему опасных моментов создали мизер. На восьмой минуте голкипер гостей Аарон Рамсдейл принял на себя удар в упор Мейсона Маунта, а позже дважды промазал по воротам Тэмми Абрахэм.

Во втором тайме "Челси" остался так же беззуб, а вот "Борнмут" заметно прибавил, проведя несколько опасных контратак.

На 72-й минуте "синим" предоставилась реальная возможность открыть счет, но Рамсдейл потащил удар головой Эмерсона с близкого расстояния.

Развязка наступила за пять минут до окончания основного времени, когда Джефферсон Лерма вернул в штрафную мяч, а Гослинг принял снаряд, стоя спиной к воротам, и перебросил его через Кепу Аррисабалагу — 0:1. Сперва лайнсмен поднял флажок, однако VAR показала, что гол был забит по всем правилам.

Финальный штурм "Челси" вышел довольно сумбурным — много суеты и мало толка. Рамсдейл отметился еще одним сейвом и зафиксировал победу "Борнмута".

"Челси" был чересчур беззуб в атаке, и это еще один повод для Фрэнка Лэмпарда задуматься о выходе на трансферный рынок, иначе место в топ-4 может ускользнуть.

"Челси" — "Борнмут". Отчет о матче


Метки Борнмут, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 14.12.2019 19:55

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Последние комментарии:




  1. mikkiynwa 14.12.2019 20:45 # mikkiynwa
    https://www.google.ru/amp/s/www.eurosport.ru/football/premier-league/2019-2020/story-amp_sto7575890.shtml


    Бля аххахахахахаахаха

    Чистил унитазы и жрал свои козявки, достойный капитан этой помойки


    «Джон Терри, хоть и был моложе, был примером для меня с точки зрения подхода к матчам. Мы, восточноевропейцы — Кежман, Чех, я, — задолго до матча, за час-полтора, уже разминались, нас массировали. Другие ребята в это время слушали в наушниках музыку, например, Дрогба, Жереми Нжитап, Макелеле.

    А Терри сидел в раздевалке, не переодеваясь, дурака валял. В носу ковырял, пробовал на вкус и тебе давал, расхолаживая тем самым. Сначала я не понимал его поведения. Дескать, серьезный человек, капитан «Челси» и сборной Англии, который делал подкаты головой. Бывали случаи, когда он поскальзывался, но после этого бросался на находившийся на земле мяч головой.

    Да, я тоже подумал, что если козявки поесть, то потом начнешь головой вперед бросаться. По-моему, я как-то раз даже попробовал. Не помню. Врать не буду. Может, и заиграл от этого лучше. Нет, на самом деле, я не пробовал. Но Терри настойчиво просил козявки попробовать. Свои, конечно. Впрочем, если бы я предложил ему поесть мои при условии, что сам поем его сопли, мы пришли бы точно к соглашению», – рассказал Смертин

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  2. stavluiordinar 14.12.2019 20:45 # stavluiordinar
    Пол сезона это не показатель, думаю мауриньо переиграет и щелси и Муму.
    1. Ливерпуль
    2. МС
    3. Лестер
    4. ТТХ.

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  3. ry-l 14.12.2019 20:44 # ry-l
    Мда, вот это повылазило портового отребья после очередной осечки гранда английского футбола. Сколько ненависти и боли от 30 лет без главного трофея видится в этих жалких потугах привлечь внимание бессмысленным извержением агрессии. Самые конченые обитатели данного сайта, без вариантов.

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  4. thegodfather 14.12.2019 20:40 # thegodfather
    Вот если серьёзно то кто может помешать челси выиграть лч? Мс сдал, зеропук 2 года подряд нет. Юве Бавария барса реал щас не те. Ну псж может палку в колеса кинуть. Но думаю, скорее всего, с помощью топ трансферов это будет лёгкая лч. Скриньте

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  5. sausage 14.12.2019 20:40 # sausage
    Симпатизирую роджеровскому Лестеру, но их неплохо было бы немного притормозить. Сегодня получилось)

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  6. wengerrrro 14.12.2019 20:40 # wengerrrro
    худший арсенал за последние лет 5++ отстает всего на 2 очка от лучшего мю за этот же срок, лол

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  7. lovrentiy 14.12.2019 20:38 # lovrentiy
    Собственно ничего страшного, 4-ку пенсы не отпустят, манки в ЛЧ через ЛЕ попадут, так что всё в норме.

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  8. thegodfather 14.12.2019 20:37 # thegodfather
    Хоть радость, хоть беда, я с челси навсегда. Chelsea till i die

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  9. vladvlad123 14.12.2019 20:36 # vladvlad123
    Тотенхем может потеснить Челси. Им бы папу Карло назначить и дать денег на трансферы.

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  10. mr-s1n1st3r 14.12.2019 20:34 # mr-s1n1st3r
    Конкурентов нет, все слились.

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  11. mikkiynwa 14.12.2019 20:33 # mikkiynwa
    Пулишич в старте! Значит будет перестрелка.(с)

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  12. sausage 14.12.2019 20:32 # sausage
    Челси днит - Артур, как водится, включает неадеквата. Как он сам говорит, играет роль) Беда только, что он сам уже не понимает, где играет, а где адекватит (по его мнению) ибо Челси днит уже перманентно. Здоровья Артуру!

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  13. slash-lfc 14.12.2019 20:32 # slash-lfc
    Snike #25 Сегодня в 20:00
    Заебал именно Лэмпард, а не конченные))) Замены Лэмпарда - это самоубийство! Причем в каждом матче! Мы так чуть не потеряли очки в матче с Лиллем в концовке, сегодня проиграли матч, и любой матч если брать, то играем только хуже с появлением этих игроков со скамейке.

    НО - что делает на поле Маунт - это загадка для меня! Мы все время ругали тренеров за Торреса или Жоржиньо, называли их детями Абрамовича или Сарри, но Маунт - это сука точно сын Лэмпарда, причем человека, который сам неоднократно заявлял, что для него важны именно качества, а не связи и то, что он англичанин и воспитанник Челси, но вместо этого у него остается на поле мертвейшие игроки, Абрахам и Маунт!!!

    Когда тренер сделает выводы? Когда блять? Заебался смотреть на то, как играют эти звездюки, потому что играть они не умеют!!! Но Фрэнк баран, ставит и ставит их в состав, чего хочет хер пойми, уже с 10-к очков потерянно из-за Лэмпарда, его ошибок!

    Про защиту не слова, там просто нет не одного защитника - это позор команды на ряду с заменами Лэмпарда !!!

    ИГРУ ПРОИГРАЛ ЛЭМПАРД!!! ПУСТЬ ТРЕНЕР НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за этот матч!!!

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  14. spart19an 14.12.2019 20:32 # spart19an
    Да все на поверхности лежит. Приуныли все в АПЛ узнав что дядя Юра продлил контракт на 5 лет. Руки опустились сразу и у пенсов и у лис заряженных до этого допингом и астерами. Приятные 2 дня. Клоппу надо не просто брать АПЛ, но делать это разгромно бл. С огромным отрывом и выепя всех и вся.

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  15. progressive 14.12.2019 20:30 # progressive
    Вот вы сейчас потешаетесь над пенсами, сволочи, но не замечаете очевидного - Френка своими удовлетворительными результатами показывает (намекает) на траблы с составом и просит, умоляет руководство - "Купите Мбаппе, Кулибали, Неймара, Чилвела и Месси, скииии!!!"

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  16. forester 14.12.2019 20:28 # forester
    BBC
    37 минут назад
    Если выносим завтра Эвертон, будет минус 2 до Челси.

    2
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    &#8722;
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    Rish BBC
    32 минуты назад
    Пара реализованных пенок+ упущенная победа над ливером, и здравстуй топ3.


    Оргия на каррик сру)))))))

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  17. kanoniru-poker 14.12.2019 20:28 # kanoniru-poker
    А теперь господа предлагаю пройти и дружно сцыкнуть вебало щель 88, он так сильно этого хочет ))

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  18. sausage 14.12.2019 20:27 # sausage
    А если по сути, то этот спад Челси более, чем очевиден. Это даже не спад, а естественная ситуация в их сегодняшнем состоянии. Как бы ни был симпатичен футбоол, который они показывали в начале сезона, это всё равно молодая неопытная команда с таким же молодым и неопытным тренером, пусть и симпатичным в плане своей приверженности к атакующему футболу и приведшим Челси с этими пионерами в 4-ку к концу первого круга. Налицо отсутствие каких-либо чётких наигранных схем и пресловутого плана Б. Замены, произведённые вроде вовремя, абсолютно никак не повлияли на ход игры. xG и xA Одои нулевые, Ковачич тоже никак не изменил положение дел. Молодёжь, встречаясь с определёнными трудностями на поле, тупо не вывозит. Короче, работы непочатый край. А сейчас их место в 4-ке в большой опасности. Надеюсь адекватные болелы синих это понимают.

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  19. chronicle 14.12.2019 20:27 # chronicle
    вполне себе хорошо закрываю год, дохуя подтвержденных госконтрактов, улетаю 23 на полтора месяца в южную америку.

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  20. mikkiynwa 14.12.2019 20:27 # mikkiynwa
    Ох уж эти Кукольдси...

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