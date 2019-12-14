Тирни ложится на операцию и вернется в середине марта
Кирану Тирни не удалось избежать операции на вывихнутом плече, и теперь защитник "Арсенала" проведет в лазарете около трех месяцев.
Напомним, летний новичок "канониров" получил вывих правого плеча в дерби против "Вест Хэма" в минувший понедельник. Тот матч стал для Тирни всего лишь четвертым в стартовом составе "Арсенала" в рамках Премьер-Лиги.
В преддверии воскресной битвы против "Манчестер Сити" лондонский клуб подтвердил характер повреждения, а также сообщил, что на следующей неделе Киран будет прооперирован. Таким образом, Тирни вернется в строй примерно в середине марта.
Эктор Беллерин, Роб Холдинг, Дани Себальос и Гранит Джака тоже пропустят матч против "Сити" из-за травм, а вот Николя Пепе восстановился после ушиба колена и готов сыграть с чемпионами Премьер-Лиги.
14.12.2019 18:00
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Последние комментарии:
Деньги на ветер, одного калеку ранили в чемпионате пешеходов, другой инвалидом переходил, третий просто пенс.
Это все большая комедия, как же я ору с Арсенала
П.с. ЗдоровьЯ Тирни
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помню некоторые долбаёбы на фалпе дрочили на него думая что он будет лучше робертсона
просто ывахывхахывхахывхахываххывахыхвахывах
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удачи
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