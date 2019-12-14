Тирни ложится на операцию и вернется в середине марта

Киран Тирни Кирану Тирни не удалось избежать операции на вывихнутом плече, и теперь защитник "Арсенала" проведет в лазарете около трех месяцев.

Напомним, летний новичок "канониров" получил вывих правого плеча в дерби против "Вест Хэма" в минувший понедельник. Тот матч стал для Тирни всего лишь четвертым в стартовом составе "Арсенала" в рамках Премьер-Лиги.

В преддверии воскресной битвы против "Манчестер Сити" лондонский клуб подтвердил характер повреждения, а также сообщил, что на следующей неделе Киран будет прооперирован. Таким образом, Тирни вернется в строй примерно в середине марта.

Эктор Беллерин, Роб Холдинг, Дани Себальос и Гранит Джака тоже пропустят матч против "Сити" из-за травм, а вот Николя Пепе восстановился после ушиба колена и готов сыграть с чемпионами Премьер-Лиги.


Метки Арсенал, Тирни, травмы

Автор mihajlo   

Дата 14.12.2019 18:00

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  1. pistolero-lfc 14.12.2019 18:23 # pistolero-lfc
    Деньги на ветер, одного калеку ранили в чемпионате пешеходов, другой инвалидом переходил, третий просто пенс.
    Это все большая комедия, как же я ору с Арсенала

    П.с. ЗдоровьЯ Тирни

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  2. blackdreamer 14.12.2019 18:21 # blackdreamer
    помню некоторые долбаёбы на фалпе дрочили на него думая что он будет лучше робертсона
    просто ывахывхахывхахывхахываххывахыхвахывах

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  3. mancunia-planet 14.12.2019 18:01 # mancunia-planet
    удачи

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