Тирни ложится на операцию и вернется в середине марта

Кирану Тирни не удалось избежать операции на вывихнутом плече, и теперь защитник "Арсенала" проведет в лазарете около трех месяцев.

Напомним, летний новичок "канониров" получил вывих правого плеча в дерби против "Вест Хэма" в минувший понедельник. Тот матч стал для Тирни всего лишь четвертым в стартовом составе "Арсенала" в рамках Премьер-Лиги.



В преддверии воскресной битвы против "Манчестер Сити" лондонский клуб подтвердил характер повреждения, а также сообщил, что на следующей неделе Киран будет прооперирован. Таким образом, Тирни вернется в строй примерно в середине марта.



Эктор Беллерин, Роб Холдинг, Дани Себальос и Гранит Джака тоже пропустят матч против "Сити" из-за травм, а вот Николя Пепе восстановился после ушиба колена и готов сыграть с чемпионами Премьер-Лиги.