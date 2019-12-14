Дубль Салаха принес "Ливерпулю" победу над "Уотфордом"

Мохамед Салах "Ливерпуль" набрал дежурные три очка, одержав достаточно непростую победу 2:0 над "Уотфордом" благодаря дублю Мохамеда Салаха.

В стартовом составе "красных" произошло три перестановки относительно победы 0:2 над "Ред Булл" в Лиге Чемпионов в минувший вторник. Джо Гомес заменил Деяна Ловрена, Джеймс Милнер — Энди Роберсона, а Джердан Шакири — Наби Кейта.

В старт "шершней" влились Адриан Мариаппа и Уилл Хьюз, замени Адама Мазину и Роберто Перейру.

В начале матча игра шла совершенно без ударов, даже неточных. "Ливерпуль" почти в три раза больше владел мячом, однако нельзя было сказать, что "Уотфорд" "запарковал автобус" у своих ворот — время от времени гости пытались атаковать.

Первого удара в матче пришлось ждать до 23-й минуты, когда капитан хозяев Джордан Хендерсон запустил мяч в небеса.

Первый же голевой момент случился только на 37-й минуте, когда Абдулай Дукуре получил возможность расстрелять ворота из района 11-метровой отметки после передачи назад от лицевой линии, однако по мячу промахнулся.

Расплата за промах наступила немедленно. "Ливерпуль" убежал в контратаку, Мохамед Салах сперва поставил корпус Кико Фемении, а затем переложил мяч с ноги на ногу и нанес крученый удар в дальний угол ворот — 1:0.

Правды ради, "шершни" могли уйти на перерыв при равном счете. Незадолго до окончания первого тайма Исмаила Сарр пытался сыграть на добивании на линии вратарской, но удар у него совершенно не получился.

Во втором тайме "красные" не стали долго тянуть, и уже на 50-й минуте Садио Мане головой замкнул подачу Шакири с левого фланга, однако VAR отменила гол, обнаружив офсайд у сенегальца.

"Ливерпуль" продолжил искать второй гол, но и "Уотфорд" пытался атаковать — игра была достаточно открытой. Хозяева создали несколько неплохих моментов, но большей частью мазали мимо ворот.

За 10 минут до конца какое-то затмение нашло на Джо Гомеса и Виргила Ван Дейка. Первый совершил грубую потерю возле своей штрафной, а второй едва не поразил свои ворота. Был назначен угловой, с которого Жерар Деулофеу прямым ударом попал в штангу.

Отделавшись испугом, "Ливерпуль" предпочел провести концовку максимально надежно. А на последней минуте все стало окончательно ясно, потому что Салах пяткой подправил мяч в ворота после корявого удара вышедшего на замену Дивока Ориги — 2:0.

"Ливерпуль" победил, однако в концовке матча был вынужден понервничать. Приход Найджела Пирсона определенно воодушевил "Уотфорд", но этого оказалось недостаточно, чтобы остановить лидера.

"Ливерпуль" — "Уотфорд". Отчет о матче


Метки Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига, Уотфорд

Автор mihajlo   

Дата 14.12.2019 17:25

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Последние комментарии:




  1. stavluiordinar 14.12.2019 17:42 # stavluiordinar
    Радует стабильность, матчи против уотфорда Зальцбурга на спокойняке, вышли забрали свое, ушли. Играли на 50% возможностей. А те кто кричат что Ливерпуль не тот просто головы.

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  2. lovrentiy 14.12.2019 17:42 # lovrentiy
    Три очка в копилку, хоть и при блеклой игре. Теперь можно ехать на КЧМ.

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  3. nash 14.12.2019 17:42 # nash
    повтор и обзорчик http://replayfootballmatches.net/2019/12/liverpul-uotford-polnyj-match-i-luchshie-momenty-2/

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  4. golokante 14.12.2019 17:41 # golokante
    Поздравляю. Рабочие лошадки уверенно чешут к чемпионству. Наконец-то.

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  5. ry-l 14.12.2019 17:37 # ry-l
    Стартовый состав "Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Зума, Рюдигер, Эмерсон, Канте, Жоржиньо, Маунт, Пулишич, Виллиан, Абрахам.

    Наконец-то Кове дали отдохнуть

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  6. only--liverpool 14.12.2019 17:36 # only--liverpool
    Обыграть Лестер 26-ого и чемпик можно заканчивать...

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  7. ssa 14.12.2019 17:36 # ssa
    Удачи борнмуту в сегодняшнем матче!

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  8. ssa 14.12.2019 17:34 # ssa
    Гомес тот еще пожарник. Ныл из-за недостатка игровой практики, грозился покинуть клуб, получил время, а играет плохо. Фирмино очень сегодня понравился, жаль голом не отметился. С победой, красные, идем дальше.

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  9. liverfun 14.12.2019 17:33 # liverfun
    Чет напомнила игра матч с лестером, где также небрежно играли у ворот соперника. Ладно, главное победа, все по делу. Гомез с салахом во 2 тайме здорово прибавили. здорово, что алиссон не захотел пропускать.
    Херово, что вейналдум травмировался, надеюсь ничего серьезного, но не удивительно сколько он играет и при этом постоянно на максимуме.
    Клопп топ

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  10. mrjingles 14.12.2019 17:32 # mrjingles
    Отбросы фапла, хуесосы всех мастей...
    Ну вы поняли

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  11. melwood-lfc 14.12.2019 17:32 # melwood-lfc
    блять
    зеропук играл что ли сегодня

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  12. thegodfather 14.12.2019 17:32 # thegodfather
    откок портовой помойки против худшей команды лиги, которые даже по мячу попасть не могут
    падение зеропука не за горами
    а щас пора притопить за лестер, комоне лисы!

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  13. contrario 14.12.2019 17:29 # contrario
    когда день не задался и усталость добавляет по килограмму к ногам, сосут пенсы, сосут ситюки, анониры и скам сосут даже без этого по умолчанию, и только Ливерпулю покую, 17/49, ведь уже очень давно все сосут у него.

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  14. blackdreamer 14.12.2019 17:29 # blackdreamer
    Просто вдумайтесь
    1 КОРОЛИ 49
    .........................
    ........................
    пропасть
    ..........................
    .....................
    ..........................
    5. Скамчестер сосайтед 24 КАРЛ очка

    (ответить)

  15. shamrock 14.12.2019 17:29 # shamrock
    Нас не догонят! Нас не догонят!

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  16. rap-woiska 14.12.2019 17:28 # rap-woiska
    на классе

    но по игре могу лишь сказать, что хохлопенсы хyесосы

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  17. progressive 14.12.2019 17:28 # progressive
    Играли в "хухъпоймивочто", но резалт добыли. Колбасников Фапли, с победой.

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  18. gavriil 14.12.2019 17:28 # gavriil
    Останавливает как-то ДПСник пинса:
    - Документы можно?
    - Вооот.
    - Пили?
    - Нет.
    - Пройдём-те в трубочку дыхнём.
    Пинс под солями дует, а прибор это немытый хуй бомжа

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  19. only--liverpool 14.12.2019 17:27 # only--liverpool
    На классе. Едем дальше.

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  20. dtrendy 14.12.2019 17:27 # dtrendy
    КЛОПП ВЛАДЫКА

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