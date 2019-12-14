Дубль Салаха принес "Ливерпулю" победу над "Уотфордом"

"Ливерпуль" набрал дежурные три очка, одержав достаточно непростую победу 2:0 над "Уотфордом" благодаря дублю Мохамеда Салаха.

В стартовом составе "красных" произошло три перестановки относительно победы 0:2 над "Ред Булл" в Лиге Чемпионов в минувший вторник. Джо Гомес заменил Деяна Ловрена, Джеймс Милнер — Энди Роберсона, а Джердан Шакири — Наби Кейта.



В старт "шершней" влились Адриан Мариаппа и Уилл Хьюз, замени Адама Мазину и Роберто Перейру.



В начале матча игра шла совершенно без ударов, даже неточных. "Ливерпуль" почти в три раза больше владел мячом, однако нельзя было сказать, что "Уотфорд" "запарковал автобус" у своих ворот — время от времени гости пытались атаковать.



Первого удара в матче пришлось ждать до 23-й минуты, когда капитан хозяев Джордан Хендерсон запустил мяч в небеса.



Первый же голевой момент случился только на 37-й минуте, когда Абдулай Дукуре получил возможность расстрелять ворота из района 11-метровой отметки после передачи назад от лицевой линии, однако по мячу промахнулся.



Расплата за промах наступила немедленно. "Ливерпуль" убежал в контратаку, Мохамед Салах сперва поставил корпус Кико Фемении, а затем переложил мяч с ноги на ногу и нанес крученый удар в дальний угол ворот — 1:0.



Правды ради, "шершни" могли уйти на перерыв при равном счете. Незадолго до окончания первого тайма Исмаила Сарр пытался сыграть на добивании на линии вратарской, но удар у него совершенно не получился.



Во втором тайме "красные" не стали долго тянуть, и уже на 50-й минуте Садио Мане головой замкнул подачу Шакири с левого фланга, однако VAR отменила гол, обнаружив офсайд у сенегальца.



"Ливерпуль" продолжил искать второй гол, но и "Уотфорд" пытался атаковать — игра была достаточно открытой. Хозяева создали несколько неплохих моментов, но большей частью мазали мимо ворот.



За 10 минут до конца какое-то затмение нашло на Джо Гомеса и Виргила Ван Дейка. Первый совершил грубую потерю возле своей штрафной, а второй едва не поразил свои ворота. Был назначен угловой, с которого Жерар Деулофеу прямым ударом попал в штангу.



Отделавшись испугом, "Ливерпуль" предпочел провести концовку максимально надежно. А на последней минуте все стало окончательно ясно, потому что Салах пяткой подправил мяч в ворота после корявого удара вышедшего на замену Дивока Ориги — 2:0.



"Ливерпуль" победил, однако в концовке матча был вынужден понервничать. Приход Найджела Пирсона определенно воодушевил "Уотфорд", но этого оказалось недостаточно, чтобы остановить лидера.



"Ливерпуль" — "Уотфорд". Отчет о матче