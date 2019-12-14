Дубль Салаха принес "Ливерпулю" победу над "Уотфордом"
"Ливерпуль" набрал дежурные три очка, одержав достаточно непростую победу 2:0 над "Уотфордом" благодаря дублю Мохамеда Салаха.
В стартовом составе "красных" произошло три перестановки относительно победы 0:2 над "Ред Булл" в Лиге Чемпионов в минувший вторник. Джо Гомес заменил Деяна Ловрена, Джеймс Милнер — Энди Роберсона, а Джердан Шакири — Наби Кейта.
В старт "шершней" влились Адриан Мариаппа и Уилл Хьюз, замени Адама Мазину и Роберто Перейру.
В начале матча игра шла совершенно без ударов, даже неточных. "Ливерпуль" почти в три раза больше владел мячом, однако нельзя было сказать, что "Уотфорд" "запарковал автобус" у своих ворот — время от времени гости пытались атаковать.
Первого удара в матче пришлось ждать до 23-й минуты, когда капитан хозяев Джордан Хендерсон запустил мяч в небеса.
Первый же голевой момент случился только на 37-й минуте, когда Абдулай Дукуре получил возможность расстрелять ворота из района 11-метровой отметки после передачи назад от лицевой линии, однако по мячу промахнулся.
Расплата за промах наступила немедленно. "Ливерпуль" убежал в контратаку, Мохамед Салах сперва поставил корпус Кико Фемении, а затем переложил мяч с ноги на ногу и нанес крученый удар в дальний угол ворот — 1:0.
Правды ради, "шершни" могли уйти на перерыв при равном счете. Незадолго до окончания первого тайма Исмаила Сарр пытался сыграть на добивании на линии вратарской, но удар у него совершенно не получился.
Во втором тайме "красные" не стали долго тянуть, и уже на 50-й минуте Садио Мане головой замкнул подачу Шакири с левого фланга, однако VAR отменила гол, обнаружив офсайд у сенегальца.
"Ливерпуль" продолжил искать второй гол, но и "Уотфорд" пытался атаковать — игра была достаточно открытой. Хозяева создали несколько неплохих моментов, но большей частью мазали мимо ворот.
За 10 минут до конца какое-то затмение нашло на Джо Гомеса и Виргила Ван Дейка. Первый совершил грубую потерю возле своей штрафной, а второй едва не поразил свои ворота. Был назначен угловой, с которого Жерар Деулофеу прямым ударом попал в штангу.
Отделавшись испугом, "Ливерпуль" предпочел провести концовку максимально надежно. А на последней минуте все стало окончательно ясно, потому что Салах пяткой подправил мяч в ворота после корявого удара вышедшего на замену Дивока Ориги — 2:0.
"Ливерпуль" победил, однако в концовке матча был вынужден понервничать. Приход Найджела Пирсона определенно воодушевил "Уотфорд", но этого оказалось недостаточно, чтобы остановить лидера.
"Ливерпуль" — "Уотфорд". Отчет о матче
14.12.2019 17:25
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Последние комментарии:
Радует стабильность, матчи против уотфорда Зальцбурга на спокойняке, вышли забрали свое, ушли. Играли на 50% возможностей. А те кто кричат что Ливерпуль не тот просто головы.
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Три очка в копилку, хоть и при блеклой игре. Теперь можно ехать на КЧМ.
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повтор и обзорчик http://replayfootballmatches.net/2019/12/liverpul-uotford-polnyj-match-i-luchshie-momenty-2/
(ответить)
Поздравляю. Рабочие лошадки уверенно чешут к чемпионству. Наконец-то.
(ответить)
Стартовый состав "Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Зума, Рюдигер, Эмерсон, Канте, Жоржиньо, Маунт, Пулишич, Виллиан, Абрахам.
Наконец-то Кове дали отдохнуть
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Обыграть Лестер 26-ого и чемпик можно заканчивать...
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Удачи борнмуту в сегодняшнем матче!
(ответить)
Гомес тот еще пожарник. Ныл из-за недостатка игровой практики, грозился покинуть клуб, получил время, а играет плохо. Фирмино очень сегодня понравился, жаль голом не отметился. С победой, красные, идем дальше.
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Чет напомнила игра матч с лестером, где также небрежно играли у ворот соперника. Ладно, главное победа, все по делу. Гомез с салахом во 2 тайме здорово прибавили. здорово, что алиссон не захотел пропускать.
Херово, что вейналдум травмировался, надеюсь ничего серьезного, но не удивительно сколько он играет и при этом постоянно на максимуме.
Клопп топ
(ответить)
Отбросы фапла, хуесосы всех мастей...
Ну вы поняли
(ответить)
блять
зеропук играл что ли сегодня
(ответить)
откок портовой помойки против худшей команды лиги, которые даже по мячу попасть не могут
падение зеропука не за горами
а щас пора притопить за лестер, комоне лисы!
(ответить)
когда день не задался и усталость добавляет по килограмму к ногам, сосут пенсы, сосут ситюки, анониры и скам сосут даже без этого по умолчанию, и только Ливерпулю покую, 17/49, ведь уже очень давно все сосут у него.
(ответить)
Просто вдумайтесь
1 КОРОЛИ 49
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пропасть
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5. Скамчестер сосайтед 24 КАРЛ очка
(ответить)
Нас не догонят! Нас не догонят!
(ответить)
на классе
но по игре могу лишь сказать, что хохлопенсы хyесосы
(ответить)
Играли в "хухъпоймивочто", но резалт добыли. Колбасников Фапли, с победой.
(ответить)
Останавливает как-то ДПСник пинса:
- Документы можно?
- Вооот.
- Пили?
- Нет.
- Пройдём-те в трубочку дыхнём.
Пинс под солями дует, а прибор это немытый хуй бомжа
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На классе. Едем дальше.
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КЛОПП ВЛАДЫКА
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