Плеймейкер "Реала" Эден Азар пообещал вернуться в "Челси", когда его карьера в Мадриде подойдет к концу.

Минувшим летом, когда у Азара оставалось только 12 месяцев по контракту, "синие" были вынуждены отпустить свою главную звезду в "Реал" по сделке стоимость 130 миллионов фунтов.



Однако 28-летний бельгиец не утратил связь с лондонским клубом, за который он забил 110 голов и отдал 92 результативные передачи в 352 матчах.



"Когда я закончу здесь, то вернусь".



"Смотрю ли я матчи "Челси"? Да, по возможности. Не постоянно".



"Они хорошо выступают, у них молодая команда. Теперь они могут платить за игроков, покупать игроков. Я выполню свою работу здесь, а затем вернусь", — ответил Азар фанату "Челси".





Was great meeting @ChelseaFC legend @hazardeden10 again. He still loves Chelsea & made a promise that he will come back. Just a shame it’s not now. His been so impressed by our academy boys & still follows us. #CFC #OnceABlueAlwaysABlue pic.twitter.com/88cj6K2N1H