Моуриньо не даст Кейну отдохнуть

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо заявил, что нападающий Харри Кейн не получит от него передышки в насыщенный рождественский период.

Кейн пропустил выезд к "Баварии" в рамках Лиги Чемпионов посреди недели, однако матч в Мюнхене не имел никакого турнирного значения для "шпор". Позволить себе подобную роскошь в Премьер-Лиге, где до 1 января "Тоттенхэму" предстоит провести пять поединков, Моуриньо не может.



Почему Кейн отдыхал против "Баварии"? Это признак того, что теперь нам играть один матч за другим".



"Собираюсь ли я дать ему отдых 26 декабря, когда спустя два дня нам играть следующий матч? Нет, не собираюсь. Это будет матч за матчем".



"Матч в Мюнхене был одним из тех, когда результат вторичен, но когда результат фундаментален..."



"Из девятых номеров у нас есть Харри и Пэрротт. Пэрротт — это 17-летний парень, который сыграл пять минут в Премьер-Лиге, и мы будем давать ему больше шансов".



"Ему нужно больше времени, чтобы вырасти, поэтому, да, Харри незаменим для нас", — цитирует Моуриньо Sky Sports.