Сульшер навестил Холанда в Зальцбурге

Эрлинг Бреут Холанд и Оле Гуннар Сульшер В пятницу утром главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер улетел в Зальцбург, чтобы встретиться с нападающим "Ред Булл" Эрлингом Бреутом Холандом.

На текущей неделе стало известно, что Холанд вместе со своим агентом Мино Райолой посетил дортмундскую "Боруссия" и "РБ Лейпциг".

Активность клубов немецкой Бундеслиги вызвала тревогу у Сульшера, который, опасаясь упустить свою трансферную цель номер один, срочно вылетел в Австрию.

Как сообщает Daily Mail, визит Оле Гуннара на встречу со своим бывшим подопечным по "Мольде" был кратковременным, потому что уже в субботу "Юнайтед" играть против "Эвертона", однако Сульшер счел необходимым лично увидеться с Холандом.

Добавим, что в 22 матчах этого сезона за "Ред Булл" 19-летний норвежец забил 28 голов и стал лакомой целью для ведущих клубов Европы.


Метки Манчестер Юнайтед, Ред Булл, Сульшер, Холанд

Автор mihajlo   

Дата 14.12.2019 15:00

Количество просмотров Просмотров: 952

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  1. spart19an 14.12.2019 15:15 # spart19an
    Хохланд

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  2. mancunia-planet 14.12.2019 15:14 # mancunia-planet
    блиин

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  3. chr1s8rown 14.12.2019 15:10 # chr1s8rown
    Разведет мино этих лохов на милионов

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  4. keane16 14.12.2019 15:10 # keane16
    Где блять было озвучено, что это цель номер один? Тупо гавна на вентилятор накинули....пенсам

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