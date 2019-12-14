Сульшер навестил Холанда в Зальцбурге
В пятницу утром главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер улетел в Зальцбург, чтобы встретиться с нападающим "Ред Булл" Эрлингом Бреутом Холандом.
На текущей неделе стало известно, что Холанд вместе со своим агентом Мино Райолой посетил дортмундскую "Боруссия" и "РБ Лейпциг".
Активность клубов немецкой Бундеслиги вызвала тревогу у Сульшера, который, опасаясь упустить свою трансферную цель номер один, срочно вылетел в Австрию.
Как сообщает Daily Mail, визит Оле Гуннара на встречу со своим бывшим подопечным по "Мольде" был кратковременным, потому что уже в субботу "Юнайтед" играть против "Эвертона", однако Сульшер счел необходимым лично увидеться с Холандом.
Добавим, что в 22 матчах этого сезона за "Ред Булл" 19-летний норвежец забил 28 голов и стал лакомой целью для ведущих клубов Европы.
14.12.2019 15:00
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Последние комментарии:
Хохланд
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блиин
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Разведет мино этих лохов на милионов
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Где блять было озвучено, что это цель номер один? Тупо гавна на вентилятор накинули....пенсам
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