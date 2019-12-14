Сульшер навестил Холанда в Зальцбурге

В пятницу утром главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер улетел в Зальцбург, чтобы встретиться с нападающим "Ред Булл" Эрлингом Бреутом Холандом.

На текущей неделе стало известно, что Холанд вместе со своим агентом Мино Райолой посетил дортмундскую "Боруссия" и "РБ Лейпциг".



Активность клубов немецкой Бундеслиги вызвала тревогу у Сульшера, который, опасаясь упустить свою трансферную цель номер один, срочно вылетел в Австрию.



Как сообщает Daily Mail, визит Оле Гуннара на встречу со своим бывшим подопечным по "Мольде" был кратковременным, потому что уже в субботу "Юнайтед" играть против "Эвертона", однако Сульшер счел необходимым лично увидеться с Холандом.



Добавим, что в 22 матчах этого сезона за "Ред Булл" 19-летний норвежец забил 28 голов и стал лакомой целью для ведущих клубов Европы.