Моуриньо хочет сохранить в секрете, о чем говорил с Эриксеном

Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо отказался раскрыть суть своих разговоров с полузащитником Кристианом Эриксеном.

Как известно, Эриксен порывался покинуть "Тоттенхэм" еще минувшим летом. Как утверждает Sky Sports, Кристиан непременно уйдет — либо по окончании сезона, когда он станет свободным агентом, либо уже в январе, будучи проданным.



Однако Моуриньо отказывается спекулировать насчет будущего 27-летнего датчанина, который при Жозе перестал быть основным игроком "шпор".



"Я лишь знаю, что его контракт истекает в конце сезоне, и я не собираюсь раскрывать суть наших с Кристианом разговоров. Это приватные разговоры".



"Думаю, это личное, и я не собираюсь делиться с вами информацией. Он был честен со мной, а я был честен с ним, и у нас очень, очень хорошие отношения. У нас очень хорошие отношения с первого дня, и я не предам это доверие и эти отношения".



"Я поделился этой информацией лишь с руководством клуба. Естественно, Кристиан знает, что я являюсь важной частью клуба, и в мои обязанности входит делиться информацией с руководством, но вас это не касается".



"Только сам Кристиан может сказать, чего он хочет или не хочет", — цитирует Моуриньо Sky Sports.