Лэмпард хочет, чтобы Пулишич больше забивал

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что вингер Кристиан Пулишич должен добавить к своей игре больше забитых голов.

Прибыв на "Стэмфорд Бридж" минувшим летом, Пулишич достаточно уверенно начал свою английскую карьеру, забив пять голов в 13 матчах Премьер-Лиги.



Лэмпард доволен Кристианом, но в то же время чувствует, что 21-летний американец способен приносить "синим" еще больше пользы.



"Я хочу от него большего, гораздо большего. Я уже говорил о конвертации своих моментов. Думаю, благодаря своему таланту и дриблингу он так часто выходит на хорошие позиции, что забивать больше голов — это следующая стадия для него".



"Я очень им доволен. Я многое от него требую. В последнее время он много играл, проводил матчи один за другим, причем — в новой для себя лиге, где очень высокие требования к физической готовности, как мы знаем. Я многое от него требую, но он очень хорошо справляется. И все равно я жду от него большего", — цитирует Лэмпарда Goal.