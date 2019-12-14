Уэйн Руни настроен стать тренером

Уэйн Руни заявил, что хочет пойти по стопам своих бывших партнеров по сборной Англии и тоже стать тренером.

С недавних пор Руни является играющим тренером "Дерби". Уэйн уже ассистирует Филлипу Коку, а дебютировать на футбольном поле сможет в январе.



В то же время Руни пока находится позади Фрэнка Лэмпарда, Стивена Джеррарда, Джона Терри и Скотта Паркера, с которыми он вместе выступал за сборную Англии и которые уже добились определенных успехов на тренерском поприще. Уэйн не хочет отставать.



"В предыдущие 10-15 лет было мало бывших игроков сборной Англии, пытавшихся стать тренерами, поэтому замечательно наблюдать за тем, что происходит сейчас".



"Думаю, в наши дни игроки заканчивают играть, имея достаточно денег, чтобы больше ничего не делать. В то же время они могут пойти работать на телевидение и зарабатывать хорошие деньги там".



"Учитывая это, замечательно видеть, что некоторые из них решили тренировать. Когда я закончу играть, то хочу делать то же, что и Стивен, Фрэнк, Скотт Паркер и Джон Терри. Приятно видеть, что они тренируют и делают это так хорошо", — цитирует Руни Sky Sports.