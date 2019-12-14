Сен-Максимен развил рекордную для игрока "Ньюкасла" скорость и получил травму

Вингер "Ньюкасла" Аллан Сен-Максимен разогнался почти до 37 километров в час, когда получил травму в матче прошлого уикенда против "Саутгемптона".

Победа "сорок" 2:1 над "святыми" была омрачена травмой задней поверхности бедра Сен-Максимена, который теперь проведет в лазаете один месяц.



По словам главного тренера "Ньюкасла" Стива Брюса, в момент, когда 22-летний француз получил повреждение, Аллан развил рекордную скорость для игрока "сорок" в рамках Премьер-Лиги.



"Он дернул заднюю поверхность бедра, когда разогнался до 36.8 километров в час на 96-й минуте — я не думаю, что кто-либо из "Ньюкасла" прежде бегал так быстро в Премьер-Лиге".



"Что поделать? Он пробежал несколько десятков метров. Это было достойное ускорение. На 96-й минуте", — цитирует Брюса Sky Sports.