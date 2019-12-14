Клопп уверен, что его новый контракт поможет "Ливерпулю" с трансферами
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп уверен, что его новый контракт позволит клубу успешнее работать на трансферном рынке.
Накануне Клопп связал свое будущее с "красными" до 2024 года, хотя прежде сделал несколько намеков на то, что может покинуть клуб в конце сезона 2021/22.
Теперь потенциальные новички "Ливерпуля" знают, что Клопп собирается остаться на следующие четыре года, как минимум.
"Клуб достаточно долго спрашивал, можем ли мы обсудить продление моего контракта. Я подумал, что в этом есть смысл, пока ситуация не стала немного наряженной — не сейчас, потому что я бы совершенно спокоен, но, возможно, летом, если бы мы отложили это дело до тех пор".
"Когда вы хотите пригласить новых игроков, они спрашивают: "Как долго ваш тренер будет здесь?" Все мы хотели избежать этого, поэтому дело было сделано, и я очень рад этому", — цитирует Клопа Daily Star.
14.12.2019 10:00
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Главный подрыватель в истории этого саета
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К тому же на его место скорее всего придёт уже имеющий тренерский стаж Стиви, которому просто надо будет поддерживать существующий уклад. С авторитетом у него там точно проблем не будет, каким бы звездным не был состав. А ведь после Юргена, любому другому будет тяжело поставить авторитет. Но Стив сможет.
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Гегемония ))). За 7 лет работы в нищебродной Боруссии, он создал суперклуб с мощнейшей инфраструктурой, который и после его ухода остается стабильно в лидерах.
Я расчитываю, что и после 2024 он останется, но даже если решить уйти - это будет Ливерпуль с такой струтурой, которая будет держать его на плаву ещё очень долго. Особенно с такими грамотными владельцами.
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Луччий
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