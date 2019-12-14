Клопп уверен, что его новый контракт поможет "Ливерпулю" с трансферами

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп уверен, что его новый контракт позволит клубу успешнее работать на трансферном рынке.

Накануне Клопп связал свое будущее с "красными" до 2024 года, хотя прежде сделал несколько намеков на то, что может покинуть клуб в конце сезона 2021/22.



Теперь потенциальные новички "Ливерпуля" знают, что Клопп собирается остаться на следующие четыре года, как минимум.



"Клуб достаточно долго спрашивал, можем ли мы обсудить продление моего контракта. Я подумал, что в этом есть смысл, пока ситуация не стала немного наряженной — не сейчас, потому что я бы совершенно спокоен, но, возможно, летом, если бы мы отложили это дело до тех пор".



"Когда вы хотите пригласить новых игроков, они спрашивают: "Как долго ваш тренер будет здесь?" Все мы хотели избежать этого, поэтому дело было сделано, и я очень рад этому", — цитирует Клопа Daily Star.