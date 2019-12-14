Юнгберг призвал "Арсенал" поскорее определиться с постоянным тренером

Фредди Юнгберг призвал "Арсенал" поскорее определиться с постоянным главным тренером.

Приняв управление первой командой после увольнения Унаи Эмери, Юнгберг был вынужден взять к себе помощники главу академии клуба Пера Мертезакера.



Юнгберг понимает, что наспех слепленный тренерский штаб "канониров" — решение временное, и клубу нужно сделать выбор.



"Если вы посмотрите на того, кто был здесь на меня, то у него было много персонала. У меня не так много помощников. В таком режиме непросто работать месяцами. Но это целиком зависит от клуба".



"Клуб сказал, что я должен подождать, пока они не примут решение, поэтому я бессилен что-либо предпринять. Тренировать команду мне помогает Пер Мертезакер, но он возглавляет академию".



"Я сказал боссам, что сделаю все возможное ради этого клуба и игроков. Затем они примут решение. Должно ли это быть быстрое решение? Естественно, но это зависит не от меня", — цитирует Юнгберга Daily Mirror.