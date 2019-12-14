"Сити" задумывается о возвращении Санчо

"Манчестер Сити" задумывается о возвращении вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо.

Санчо покинул "Этихад" в августе 2017, отчаявшись пробиться в первую команду "горожан", и с тех пор вырос из подающего надежды юниора в одну из главных звезд Бундеслиги.



Своей игрой в Дортмунде Джейдон заинтересовал "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Реал" и "Барселону", однако Daily Mail утверждает, что все это время "Сити" не переставал следить за своим воспитанником.



Ранее "горожане" попросили своих коллег из "Боруссии" держать в курсе любых новостей касательного будущего Санчо, а теперь чемпионы Премьер-Лиги готовы перейти к активным действиям по возвращению Джейдона, хотя никакой опции обратного выкупа у "Сити" нет.



Возросший интерес "Сити" к 19-летнему игроку сборной Англии во многом связан с ситуацией вокруг Лероя Сане, который неуклонно приближается к заключительному году по своему контракту и вовсю помышляет о переходе в "Баварию".