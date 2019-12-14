Фергюсон хочет, чтобы "Эвертон" назначил тренера мирового уровня

Временно исполняющий обязанности главного тренера "Эвертона" Данкан Фергюсон призвал свой клуб назначить специалиста мирового уровня.

Воскресный выезд к "Манчестер Юнайтед" станет уже вторым матчем, что "ириски" проведут при Фергюсоне. Руководство мерсисайдского клуба все еще думает, кем заменить уволенного Марку Силву.



Как известно, Витор Перейра отверг интерес "Эвертона", однако "ириски" присматриваются к Карло Анчелотти, Унаи Эмери, Микелю Артете и Дэвиду Мойесу.



Фергюсон хочет, чтобы "Эвертон" выбрал лучшего тренера, фактически исключив себя из числа претендентов на вакантный пост.



"Я не хочу касаться конкретных имен, но все это — великолепные, великолепные тренеры. Надеюсь, клуб выберет правильного тренера. Мы хотим, чтобы нашим футбольным клубом управляли лучшие тренеры в мире".



"Что касается меня, то в будущем я подумаю о том, чтобы стать самостоятельным тренером. Я знаю, что могу делать эту работу один матч, но это был только один матч. Это было эмоционально, волнующе, великолепно, и я надеюсь, что в будущем начну самостоятельную тренерскую карьеру", — цитирует Фергюсона The Telegraph.