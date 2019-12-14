Бербатов отговаривает "Юнайтед" от покупки Холанда

Экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" Димитар Бербатов считает, что "красным дьяволам" не нужно покупать Эрлинга Бреута Холанда из "Ред Булл" в январе.

Ожидается, что приглашение нападающего будет приоритетом для главного тренера "Юнайтед" Оле Гуннара Сульшера в зимнее трансферное окно, и одной из целей "дьяволов" называется как раз Холанд.



Однако Бербатов считает, что Маркусу Рэшфорду, Антони Мартиалю и Мейсону Гринвуду не нужен еще один конкурент, особенно играющий в стиле, который не совсем соответствует нынешнему "Юнайтед".



"Я не думаю, что "Юнайтед" нужно покупать нападающего в январе, потому что у них и так достойный подбор игроков впереди".



"Думаю, у "Юнайтед" достаточно талантов там, и покупка еще одного нападающего — будь то едва заявивший о себе Холанд или более опытный Марио Манджукич — может угнетающе подействовать на молодых игроков".



"Я знаю, что есть спекуляции насчет перехода Холанда в "Юнайтед" в январе. Он крупный центральный нападающий старомодного образца, который является наконечником атак и который касанием отправляет мяч в ворота. Так что он весьма отличается от Рэшфорда и Мартиаля".



"Холанд добавил бы "Юнайтед" нечто другое, но переход из австрийской Бундеслиги стал бы огромным шагом для него, поэтому "Юнайтед" нужно тщательно подумать, правильный ли он игрок и впишется ли он в их стиль игры", — цитирует Бербатова Evening Standard.