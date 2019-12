Прогнозы на субботние матчи 17-го тура Премьер-Лиги

17-й тур английской Премьер-Лиги откроется матчем лучшей и худшей команд сезона на данном отрезке — "Ливерпуль" будет принимать "Уотфорд". Прогнозы экспертов на эту и другие игры субботы, 14 декабря, — в традиционном материале FAPL.ru.





ЛИВЕРПУЛЬ — УОТФОРД

Суббота, 14 декабря, 15:30



"Уотфорд" наконец нашел подходящего человека для операции спасения команды, находящейся на последнем месте в турнирной таблице — в экстремальных условиях согласился поработать Найджел Пирсон, создатель чемпионского "Лестера", уже решавший похожую задачу с "лисами" в первый их сезон после возвращения в Премьер-Лигу. Сложно сказать, что может придумать Пирсон, чтобы взять очки на поле безусловного лидера чемпионата, который ко всему прочему успешно применяет ротацию и не испытывает усталости от игры на нескольких фронтах. Очевидно, что Найджел постарается поднять мораль команды и встряхнуть ее — в обороне "Уотфорд" был неплох и при Кике Санчесе Флоресе, но в атаке выглядел еще хуже, чем при Хави Грасии, что и стало причиной очередной смены менеджера на "Викаридж Роуд".



Ключевая статистика от Who Scored



- "Ливерпуль" забивал как минимум дважды в 14 последних домашних матчах чемпионата;

- в трех последних домашних встречах с "Уотфордом" "Ливерпуль" забивал как минимум по четыре мяча;

- "красные" выиграли шесть последних матчей на "Энфилде" с "Уотфордом";

- "Уотфорд" победил всего раз в 20 последних матчах чемпионата.



Прогноз Who Scored: 3:0

Майкл Оуэн (BetVictor)



"Уотфорд" не сумел забить в девяти матчах чемпионата, но лидирующий "Ливерпуль" до сих пор не играл на ноль дома в этом сезоне Премьер-Лиги. "Шершни" никак не могут забить в раннем субботнем матче. Но "красные" выиграли 24 матча чемпионата из последних 25, а вдобавок забивали как минимум дважды в 23 из них. Это замечательная статистика. Я вижу тут еще одну домашнюю победу "Ливерпуля".



Прогноз Марка Лоуренсона: 3:0



БЕРНЛИ — НЬЮКАСЛ

Суббота, 14 декабря, 18:00



"Бернли" в последнее время играет не слишком удачно, в отличие от "Ньюкасла" — "сороки" в шести последних матчах выиграли четырежды и уступили только "Астон Вилле", а вот "кларетовые" за этот же отрезок четырежды проиграли, причем трижды — крупно. Но в то же время "Бернли" сумел и дважды победить, обыграв 3:0 "Вест Хэм" и "Уотфорд", что говорит о проблемах команды Дайча с концентрацией, но не с игровой формой в принципе. "Бернли" не допускает обычно длительных серий без побед, а в трех последних матчах "кларетовые" проиграли, пропустив 11 мячей. Но "Ньюкасл" сейчас хорош — регулярно забивает Джонджо Шелви, продуктивно работает атака в целом.



Ключевая статистика от Who Scored



- "Бернли" проиграл и первый тайм, и весь матч в пяти из семи последних поединков чемпионата;

- в семи из восьми последних матчей "Бернли" проходила ставка на тотал больше 2.5 голов;

- "Бернли" проиграл три последних матча, пропуская в каждом из них как минимум дважды.



Прогноз Who Scored: 0:1

Майкл Оуэн (BetVictor)



"Бернли" проиграл шесть из последних восьми матчей чемпионата, в то время как "Ньюкасл" непобедим в трех поединках кряду, набрав в них семь очков из девяти возможных. "Кларетовые" начинают уикенд всего в трех очках над зоной вылета, и им крайне необходим положительный результат в этом нервном матче. Я ожидаю, что они наберут ценное очко против "сорок", в составе которых в великолепной форме находится Джонджо Шелви.



Прогноз Марка Лоуренсона: 2:0



ЧЕЛСИ — БОРНМУТ

Суббота, 14 декабря, 18:00



"Борнмут" проиграл уже пять матчей кряду, и есть все предпосылки к тому, что серия поражений продлится, так как "Челси" — соперник из категории тех, с кем "вишневым" будет трудно. Команда Лэмпарда также в последнее время в чемпионате выглядела не лучшим образом, проиграв три из четырех последних матчей, но потенциал у "синих" такой, что они могут собраться и добыть три очка с "Борнмутом" после поражения от "Эвертона". Интересно, что в пяти из шести последних встреч этих соперников во всех турнирах забивала только одна команда, а "Борнмут" дважды выиграл крупно.



Ключевая статистика от Who Scored



- "Борнмут" проиграл с разницей в один мяч три своих последних выездных матча чемпионата;

- "Борнмут" проиграл пять последних матчей в Премьер-Лиге;

- В 30 последних домашних матчах Премьер-Лиги "Челси" уступил всего трижды.



Прогноз Who Scored: 2:0

Майкл Оуэн (BetVictor)



"Челси" проиграл три из четырех последних матчей чемпионата, но "Борнмут" потерпел пять поражений подряд. Натан Аке, скорее всего, пропустит большую часть рождественского периода, получив травму задней поверхности бедра с "Ливерпулем", и "вишневые" будут сильно скучать по игроку сборной Голландии. "Синие" не смогли ничего поделать с возродившимся "Эвертоном", но они — команда подлинного качества, и я ожидаю, что они вернутся на победную дорогу против "Борнмута".



Прогноз Марка Лоуренсона: 2:0



ЛЕСТЕР — НОРВИЧ

Суббота, 14 декабря, 18:00



"Лестер" демонстрирует невероятную уверенность в себе и прекрасную форму — команда Брендана Роджерса не оставила мокрого места от решившей сыграть с "лисами" в открытый футбол "Астон Виллы", хотя именно в этом матче ждали, что победная серия "Лестера" все же прервется. Теперь у "лис" есть восемь побед кряду и все шансы добыть девятую в домашнем матче с одной из слабейших команд чемпионата. Сложно сказать, что "Норвич" может противопоставить "Лестеру", и хоть атака "канареек" проснулась, есть большие сомнения, что Даниэль Фарке рискнет сыграть на "Кинг Пауэр" в открытом стиле после того, что случилось с "Астон Виллой".



Ключевая статистика от Who Scored



- "Лестер" выиграл восемь матчей чемпионата кряду, забивая в каждом как минимум дважды;

- "Лестер" выиграл три последних встречи с "Норвичем";

- "канарейки" выиграли всего раз в 11 последних выездных матчах чемпионата.



Прогноз Who Scored: 2:1

Майкл Оуэн (BetVictor)



"Лестер" выиграл свои последние восемь матчей чемпионата, а это клубный рекорд в высшем дивизионе. Они могли забить и больше четырех мячей в ворота "Астон Виллы" в воскресенье. Джейми Варди забивал во всех этих восьми победных для "Лестера" матчах и продолжает появляться на первых полосах газет, но его голы — следствие командных усилий. "Норвич" потерял преимущество и все три очка с "Шеффилдом" в воскресенье, и я вижу, что они не представляют большой угрозы для великолепной формы "Лестера".



Прогноз Марка Лоуренсона: 3:0



ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД — АСТОН ВИЛЛА

Суббота, 14 декабря, 18:00



"Шеффилд Юнайтед" и "Астон Вилла" в прошлом сезоне играли в Чемпионшипе и выдали два ярких и результативных матча между собой — в Бирмингеме была зафиксирована ничья 3:3, а в Шеффилде "клинки" победили 4:1. Похоже на то, что и сейчас может случиться результативный матч, так как команда Дина Смита в последнее время играет довольно авантюрно — регулярно забивает и дома и на выезде, но пропускает не менее стабильно. Беспроигрышная серия "Шеффилда" прервалась во встрече с "Ньюкаслом", но "клинки" сумели взять три очка на поле "Норвича" и не допустили падения из первой десятки. "Астон Вилла" в случае поражения снова может оказаться в зоне вылета.



Ключевая статистика от Who Scored



- в 10 из 11 последних матчей "Астон Виллы" в чемпионате проходила ставка на тотал больше 2.5 голов;

- в восьми из девяти последних встреч этих команд также проходила ставка на ТБ2.5;

- "Астон Вилла" пропускала как минимум дважды в четырех последних выездных матчах Премьер-Лиги.



Прогноз Who Scored: 2:1

Майкл Оуэн (BetVictor)



"Шеффилд" был странно пассивен в первом тайме матча с "Норвичем" в воскресенье, но они заметно прибавили в следующие 45 минут и сохранили свою непобедимую серию на выезде при помощи еще одной превосходной победы. "Вилла" не сможет использовать Тайрона Мингса, получившего травму в матче с "Лестером", но "вилланы" забивали в семи матчах кряду и, я думаю, они наберу очки на "Брамалл Лэйн".



Прогноз Марка Лоуренсона: 2:1



САУТГЕМПТОН — ВЕСТ ХЭМ

Суббота, 14 декабря, 20:30



"Саутгемптон" и "Вест Хэм" разделяет всего одно очко в подвале турнирной таблицы, где "святые" находятся в зоне вылета, а "молотки" могут там оказаться, если проиграют в этом матче. Очевидно, что в случае поражения "Вест Хэма" будет уволен Мануэль Пеллегрини, которому не удалось вывести команду на новый уровень. Футболисты "Вест Хэма" уже один раз спасли чилийского наставника, победив на выезде "Челси", но поражения от "Вулверхэмптона" и "Арсенала" вернули "молотков" к депрессивному настроению. "Саутгемптон" обыграл в двух последних домашних матчах конкурентов в борьбе за выживание и постарается продлить свою домашнюю победную серию с "Вест Хэмом".



Ключевая статистика от Who Scored



- "Вест Хэм" проиграл пять из шести последних матчей чемпионата;

- в семи последних матчах "Саутгемптона" проходила ставка на тотал больше 2.5 голов;

- "Вест Хэм" забивал как минимум дважды в пяти последних встречах с "Саутгемптоном".



Прогноз Who Scored: 2:1



Майкл Оуэн (BetVictor)



"Вест Хэм" выиграл только один из 10 последних матчей чемпионата, и они приедут в гости к "Саутгемптону", победившему на своем поле в двух последних поединках "Норвич" и "Уотфорд". Команда Мануэля Пеллегрини доминировала в первом тайме с "Арсеналом", но легко потеряла свое преимущество во втором тайме — "молоткам" остро необходим положительный результат на "Сент-Мэри". Я ожидаю, что команды поделят тут очки, обменявшись голами.



Прогноз Марка Лоуренсона: 2:1



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru