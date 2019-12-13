Лэмпард не хочет, чтобы Жиру уходил в январе

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что хочет сохранить в клубе нападающего Оливье Жиру.

В этом сезоне Жиру вчистую проигрывает конкуренцию молодому Тэмми Абрахэму, который утвердился основным нападающим "синих" и позволил Оливье отметиться только двумя появлениями в старте в рамках Премьер-Лиги.



Эту ситуация не может устраивать Жиру в свете приближения Евро-2020. Вдобавок нельзя забывать, что в январе у "Челси" будет последняя возможность выручить хоть какие-нибудь деньги за Оливье, чей контракт истекает в конце сезона.



Однако Лэмпард все равно не хочет, чтобы 33-летний француз уходил. Фрэнк даже не собирается об этом разговаривать с подопечным, пока не наступит январь.



"Нет, я не разговаривал с ним. До января я не буду разговаривать ни с кем из игроков. Я буду рад, если он останется. Я хочу сохранить каждого игрока, которым обладаю. Я хочу, чтобы они показывали правильный профессионализм и правильное желание быть здесь".



"Он демонстрирует это мне на тренировках и каждый день в этом сезоне. Поэтому я доволен им. Такого рода вещи касаются меня как тренера и руководства. Мы должны учитывать денежную сторону и игровую сторону".



"Однако я хочу обладать игроками, которые хотят быть здесь, и хочу, чтобы они были успешны. У меня простая позиция в этом отношении", — цитирует Лэмпарда The Independent.