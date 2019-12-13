Сократис надеется спасти сезон "Арсенала" с помощью победы над "Сити"

Сократис Папастатопулос Защитник "Арсенала" Сократис Папастатопулос считает, что его команда сможет спасти этот сезон, если добьется победы над "Манчестер Сити" в воскресенье.

На матч Лиги Европы против "Стандарта" накануне временный наставник "канониров" Фредди Юнгберг произвел сразу девять изменений в стартовом составе, явно держа в уме предстоящую битву с действующим чемпионом Премьер-Лиги.

После увольнения Унаи Эмери качество игры "Арсенала" только ухудшилось, однако Сократис видит прекрасную возможность взбодриться и получить импульс для перезагрузки этого сезона, который пока вызывает у фанатов лондонского клуба одно разочарование.

"Конечно, это очень сложный матч. Но иногда это те матчи, в которых ты можешь взорваться. Нам нужен один хороший матч на своем поле, чтобы взорваться".

"Наша команда обладает мастерством, но чтобы показывать мастерство, ты должен делать грязную работу. Если ты делаешь грязную работу и организован, ты можешь победить. В первую очередь мы должны уделить внимание темпу, скорости и организации", — сообщил Сократис Evening Standard.


Метки Арсенал, Манчестер Сити, Папастатопулос, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 13.12.2019 22:00

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Последние комментарии:




  1. chelsea88 13.12.2019 22:46 # chelsea88
    Это вызывает только смех. Шитюки вые6ут гейклуб просто. Камень на камне не оставят, а эти все в своих радужных облаках летают.

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  2. lfcynwa 13.12.2019 22:42 # lfcynwa
    короч не спасут

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  3. chelsiukpro 13.12.2019 22:13 # chelsiukpro
    Ну попробуйте на контраатаках с Обамой на острие. Может что получится. Но нужна защита идеальная в тот день чтоб сдержать натиск голубых!

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