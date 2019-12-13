Сократис надеется спасти сезон "Арсенала" с помощью победы над "Сити"
Защитник "Арсенала" Сократис Папастатопулос считает, что его команда сможет спасти этот сезон, если добьется победы над "Манчестер Сити" в воскресенье.
На матч Лиги Европы против "Стандарта" накануне временный наставник "канониров" Фредди Юнгберг произвел сразу девять изменений в стартовом составе, явно держа в уме предстоящую битву с действующим чемпионом Премьер-Лиги.
После увольнения Унаи Эмери качество игры "Арсенала" только ухудшилось, однако Сократис видит прекрасную возможность взбодриться и получить импульс для перезагрузки этого сезона, который пока вызывает у фанатов лондонского клуба одно разочарование.
"Конечно, это очень сложный матч. Но иногда это те матчи, в которых ты можешь взорваться. Нам нужен один хороший матч на своем поле, чтобы взорваться".
"Наша команда обладает мастерством, но чтобы показывать мастерство, ты должен делать грязную работу. Если ты делаешь грязную работу и организован, ты можешь победить. В первую очередь мы должны уделить внимание темпу, скорости и организации", — сообщил Сократис Evening Standard.
13.12.2019 22:00
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Последние комментарии:
Это вызывает только смех. Шитюки вые6ут гейклуб просто. Камень на камне не оставят, а эти все в своих радужных облаках летают.
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короч не спасут
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Ну попробуйте на контраатаках с Обамой на острие. Может что получится. Но нужна защита идеальная в тот день чтоб сдержать натиск голубых!
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