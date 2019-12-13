Милнер продлил контракт с "Ливерпулем" до 2022 года
День приятных для "Ливерпуля" новостей продолжился известием о продлении полузащитником Джеймсом Милнером своего контракта до 2022 года.
Лишь на прошлой неделе Милнер сделал большой намек на то, что покинет "Энфилд" свободным агентом по окончании этого сезона. Джеймс заявил, что открыт к возвращению в родной "Лидс" и готов попробовать себя за рубежом.
Однако это лишь отдаленные планы 33-летнего англичанина, потому что этот и следующий сезон он собирается провести в команде Юргена Клоппа.
В тот же день, когда Клопп заключил новый контракт до 2024 года, Милнер, выступающий за "красных" после перехода из "Манчестер Сити" в июне 2015, продлил свое соглашение до 2022.
"Естественно, босс ждал, подпишу ли я свой контракт, чтобы он мог подписать свой, так что от этого я чувствую себя еще чуть более важным!" — пошутил Милнер.
13.12.2019 21:15
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Бля, Миля живи вечно. Нам бойцы нужны. Да и Лаллана это дух и дисциплина. Нельзя их сегодня терять.
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что теперь с Харри Вилсоном
где пацану брать игровое время
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Вот это Я понимаю пятница 13. Разумно быть сковсером.
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Норм, с его то физухой и отношением к делу почему бы и нет. Несколько медалек собрать успеет.
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лучший день для сырокопченых в году после финала ЛЧ
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