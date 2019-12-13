"Эвертон" задумывается о приглашении Артеты

Ассистент Хосепа Гвардиолы по "Манчестер Сити" Микель Артета стал серьезным кандидатом на должность главного тренера "Эвертона".

В данный момент "ириски" все еще находятся в поисках замены уволенному Марку Силве. На "Гудисон Парк" обсуждают кандидатуры Дэвида Мойеса и Карло Анчелотти, тогда как Витор Перейра взял самоотвод.



По информации Liverpool Echo, теперь "Эвертон" включил в свой шорт-лист еще одного кандидата. Речь идет об Артете, который в бытность игроком провел шесть с половиной лет в мерсисайдском клубе.



На Артету также претендует "Арсенал", однако спортивный директор "ирисок" Марсель Брандс состоит в хороших отношениях со своим коллегой из "Сити" Чики Бегиристайном и надеется это использовать, чтобы заинтересовать Микеля.