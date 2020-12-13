"Атлетико" понизил цену за Сауля Ньигеса до 85 млн. фунтов

Сауль Ньигес "Манчестер Юнайтед" и другие клубы Премьер-Лиги обратили внимание на Сауля Ньигеса после того, как "Атлетико" понизил цену за своего полузащитника до 85 миллионов фунтов.

Сауля связывали с переездом в Премьер-Лигу и ранее, однако пункт в контракте об отступных в районе 125 млн. фунтов делал это невозможным. Вдобавок "Атлетико" даже не желал слышать о расставании со своей звездой.

Однако The Telegraph стало известно, что сейчас "Атлетико" изменил свою позицию в отношении Ньигеса. Клуб согласился отпустить Сауля за меньшую сумму, если сам игрок этого пожелает.

Ожидается, что это заставит клубы Премьер-Лиги активизироваться. Помимо "Юнайтед", давний интерес к 25-летнему испанцу также имеет "Челси" — еще со времен, когда Сауль делал свои первые шаги на взрослом уровне.

Добавим, что Ньигес является воспитанником "Атлетико", а в июле 2017 заключил с родным клубом новый контракт сразу на девять лет.


Метки Атлетико, Манчестер Юнайтед, Ньигес

Автор mihajlo   

Дата 13.12.2019 20:00

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  1. dallaslp 13.12.2019 20:07 # dallaslp
    как можно подписывать контракт на 9 лет? Ну ок, тебя выкупят через 5 года кто-то, а если нет?
    И еще эти ебанутые клаусулы в Испании на подобных ноунеймов #рукалицо

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