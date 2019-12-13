Моуриньо: "Тоттенхэм" не там, где заслуживает быть"

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо заявил, что его команда по-прежнему занимает не свое место в таблице Премьер-Лиги.

"Шпоры" настолько неудачно начали этот сезон, что одно время находились в нижней половине таблицы — впервые с 2014 года. В конечном счете это стоило Маурисио Почеттино работы.



Моуриньо, сменивший Почеттино на тренерском мостике "Тоттенхэма", выиграл два из трех своих матчей в Премьер-Лиге. Лондонцы слегка поднялись в таблице, однако Жозе хочет большего и метит в топ-4.



"Мы знаем, где заслуживаем быть, и, конечно, мы не заслуживаем быть во второй половине таблицы, где мы находились ранее".



"Мы даже не заслуживаем быть на седьмой или восьмой позиции, как в данный момент. Мы знаем, где заслуживаем быть, и мы верим, что в конце сезона там окажемся".



"Но если мы сможем ускорить процесс и окажемся на нужных позициях раньше, тогда это будет лучшим сценарием".



"Нам нужно немного времени, и нам нужно прибавить во многих вещах. Мы прибавим, потому что у нас есть для этого талант и желание".



"Впереди у нас матч против команды ("Вулверхэмптона"), которая работает с одним тренером три года и следует одним и тем же идеям".



"Это будет очень сложный матч для нас, но и для них", — цитирует Моуриньо Sky Sports.