Гвардиола отрицает, что может уйти из "Сити" в конце сезона

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола опроверг слухи, согласно которым в его контракте есть пункт, позволяющий ему покинуть клуб в конце этого сезона.

Как известно, контракт каталонского тренера рассчитан до конца следующего сезона, однако сегодня утром в английской прессе появилась информация, что Гвардиола может беспрепятственно покинуть "Этихад" на 12 месяцев раньше.



В реальности ничего такого в контракте Гвардиолы, конечно, нет. Более того, Хосеп находится в регулярном контакте с руководством, и то отлично осведомлено о планах своего тренера на будущее.



"Нет, это неправда. Я лишь неделю назад разговаривал с клубом о своих намерениях", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.



Также Хосеп в очередной раз заверил, что "Сити" не будет покупать в январе, несмотря на настойчивые слухи об интересе "горожан" к защитнику "Борнмута" Натану Аке.



"Мы не поднимали эту тему. Мы закончим сезон с теми игроками, с которыми его и начинали. Если что-нибудь случится, то, думаю, уже летом", — добавил Гвардиола.