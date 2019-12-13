Гвардиола отрицает, что может уйти из "Сити" в конце сезона
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола опроверг слухи, согласно которым в его контракте есть пункт, позволяющий ему покинуть клуб в конце этого сезона.
Как известно, контракт каталонского тренера рассчитан до конца следующего сезона, однако сегодня утром в английской прессе появилась информация, что Гвардиола может беспрепятственно покинуть "Этихад" на 12 месяцев раньше.
В реальности ничего такого в контракте Гвардиолы, конечно, нет. Более того, Хосеп находится в регулярном контакте с руководством, и то отлично осведомлено о планах своего тренера на будущее.
"Нет, это неправда. Я лишь неделю назад разговаривал с клубом о своих намерениях", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.
Также Хосеп в очередной раз заверил, что "Сити" не будет покупать в январе, несмотря на настойчивые слухи об интересе "горожан" к защитнику "Борнмута" Натану Аке.
"Мы не поднимали эту тему. Мы закончим сезон с теми игроками, с которыми его и начинали. Если что-нибудь случится, то, думаю, уже летом", — добавил Гвардиола.
13.12.2019 18:00
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В ассистенты к Клоппу пусть идёт) Юра найдет ему работенку.
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КОРОЛЬ!!!
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