Рангник объяснил, почему Минамино идеален для "Ливерпуля"

Директор футбольных клубов семейства Red Bull Раль Рангник объяснил, почему атакующий полузащитник "Ред Булл" Такуми Минамино идеально подходит для "Ливерпуля".

Напомним, накануне стало известно, что "красные" согласовали покупку Минамино за 7.25 млн. фунтов, что прописаны в контракте 24-летнего японца в качестве отступных.



По словам Рангника, главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп получит игрока, который уже знаком со стилем, в котором играют победители Лиги Чемпионов.



"Стиль "Ред Булл" очень похож на стиль Юргена. Он подразумевает, что ты берешь инициативу в свои руки, используешь прессинг и контрпрессинг. Стоит нам вернуть мяч, мы не хотим терять время даром, пасуя поперек или назад. Мы стараемся играть вперед как можно быстрее, создавать моменты и забивать как можно больше".



"Это абсолютно не совпадение, что у него четверо моих бывших игроков (Роберто Фирмино, Наби Кейта, Садио Мане и Жоэль Матип). Потому что это показывает, что он ищет тех же игроков, с теми же качествами, что и мы. Из всех топ-клубов Европы у них, думаю, больше всего наших бывших игроков. Он не поблагодарил меня за это!"



"Вы могли убедиться, что Минамино очень хорошо работает с мячом, очень техничен и обладает хорошим настроем. Как и многие японские игроки, он готов прикладывать усилия, чтобы вернуть мяч команде".



"Конечно, он все еще должен научиться тактическим вещам, но желание и характер уже при нем. Он не тот игрок, который скажет: "Окей, мяч у другой команды. Пожалуйста сообщите мне, когда вы вернете его, чтобы я снова включился в игру". Уже в 19 лет было видно, что он хороший парень", — сообщил Рангник Sky Sports.