Центральный защитник "Борнмута" Натан Аке пропустит полтора месяца с травмой задней поверхности бедра, что ставит под угрозу его трансфер в январе.

Согласно слухам, о покупке Аке в следующем месяце задумываются "Челси" и "Манчестер Сити", причем "синие" могут это сделать по фиксированной цене в 40 миллионов фунтов.



Однако полученная Натаном травма против "Ливерпуля" 7 декабря повышает шансы 24-летнего игрока сборной Голландии задержаться у "вишенок" хотя бы до конца сезона.



"У нас относительно хорошие новости после углубленного обследования задней поверхности бедра Натана Аке. Мы рассчитываем на шесть недель, но он может вернуться раньше этого", — цитирует главного тренера "Борнмута" Эдди Хау BBC.



Добавим, среди прочих, Аке пропустит и матч против своего бывшего клуба "Челси" в ближайшую субботу.