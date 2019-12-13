Клопп признан Тренером Месяца в Премьер-Лиге по итогам ноября

Юрген Клопп Юргену Клоппу из "Ливерпуля" была вручена награда как лучшему тренеру в Премьер-Лиге по итогам ноября.

В прошлом месяце подопечные Клоппа набрали 12 очков из 12 возможных, отпраздновав победы над "Астон Виллой", "Манчестер Сити", "Кристал Пэлас" и "Брайтоном".

Таким образом Юрген был признан Тренером Месяца в третий раз за четыре первых месяца этого сезона, что прежде удавалось только Хосепу Гвардиоле из "Манчестер Сити" (2017/18).

Всего же это шестая подобная награда в карьере 52-летнего Клоппа, который на сей раз опередил Нуну Эшпириту Санту, Брендана Роджерса и Криса Уайлдера.

"Если я получу эту награду и в следующем месяце, это будет означать, что мы весьма неплохо провели такой напряженный месяц, как декабрь. Так что это моя цель!" — заявил Клопп.


Метки Клопп, Ливерпуль, награды, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 13.12.2019 15:30

Количество просмотров Просмотров: 918

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  1. electric 13.12.2019 16:57 # electric
    КНЯЗЬ!!!

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  2. gerrard08 13.12.2019 16:42 # gerrard08
    Просто уничтожитель всея всего

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  3. arhangel777 13.12.2019 16:01 # arhangel777
    Заслужено, Клопп реально построил непробиваемый танк, поздравляю фанов Ливерной!

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  4. chr1s8rown 13.12.2019 15:52 # chr1s8rown
    Бедный шарлатан

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  5. arman-kz 13.12.2019 15:51 # arman-kz
    Весь топ новостей о том что Ливерпуль, его тренер и игрок топы в топах новостей. Держите хейтеры. Даже Михалыч ничо не может сделать с этим...

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  6. sssuso 13.12.2019 15:46 # sssuso
    В чем сука подвох??? минамино подписали, клопп продлил контракт, тренера и игрока месяца забрали. Ну не может же все так идеально быть?

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  7. slash-lfc 13.12.2019 15:42 # slash-lfc
    Просто блять день Герра.

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  8. beatles-red 13.12.2019 15:41 # beatles-red
    Надо нам уже слет устроить для оргии.

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  9. pistolero-lfc 13.12.2019 15:41 # pistolero-lfc
    лучшие!!! отличный день! даже и не скажешь, что сегодня пятница 13-е

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  10. liverfun 13.12.2019 15:33 # liverfun
    просто лучший

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  11. spart19an 13.12.2019 15:33 # spart19an
    Ахаха просто день К

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