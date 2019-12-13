Клопп признан Тренером Месяца в Премьер-Лиге по итогам ноября

Юргену Клоппу из "Ливерпуля" была вручена награда как лучшему тренеру в Премьер-Лиге по итогам ноября.

В прошлом месяце подопечные Клоппа набрали 12 очков из 12 возможных, отпраздновав победы над "Астон Виллой", "Манчестер Сити", "Кристал Пэлас" и "Брайтоном".



Таким образом Юрген был признан Тренером Месяца в третий раз за четыре первых месяца этого сезона, что прежде удавалось только Хосепу Гвардиоле из "Манчестер Сити" (2017/18).



Всего же это шестая подобная награда в карьере 52-летнего Клоппа, который на сей раз опередил Нуну Эшпириту Санту, Брендана Роджерса и Криса Уайлдера.



"Если я получу эту награду и в следующем месяце, это будет означать, что мы весьма неплохо провели такой напряженный месяц, как декабрь. Так что это моя цель!" — заявил Клопп.