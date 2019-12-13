Клопп признан Тренером Месяца в Премьер-Лиге по итогам ноября
Юргену Клоппу из "Ливерпуля" была вручена награда как лучшему тренеру в Премьер-Лиге по итогам ноября.
В прошлом месяце подопечные Клоппа набрали 12 очков из 12 возможных, отпраздновав победы над "Астон Виллой", "Манчестер Сити", "Кристал Пэлас" и "Брайтоном".
Таким образом Юрген был признан Тренером Месяца в третий раз за четыре первых месяца этого сезона, что прежде удавалось только Хосепу Гвардиоле из "Манчестер Сити" (2017/18).
Всего же это шестая подобная награда в карьере 52-летнего Клоппа, который на сей раз опередил Нуну Эшпириту Санту, Брендана Роджерса и Криса Уайлдера.
"Если я получу эту награду и в следующем месяце, это будет означать, что мы весьма неплохо провели такой напряженный месяц, как декабрь. Так что это моя цель!" — заявил Клопп.
13.12.2019 15:30
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Последние комментарии:
КНЯЗЬ!!!
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Просто уничтожитель всея всего
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Заслужено, Клопп реально построил непробиваемый танк, поздравляю фанов Ливерной!
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Бедный шарлатан
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Весь топ новостей о том что Ливерпуль, его тренер и игрок топы в топах новостей. Держите хейтеры. Даже Михалыч ничо не может сделать с этим...
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В чем сука подвох??? минамино подписали, клопп продлил контракт, тренера и игрока месяца забрали. Ну не может же все так идеально быть?
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Просто блять день Герра.
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Надо нам уже слет устроить для оргии.
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лучшие!!! отличный день! даже и не скажешь, что сегодня пятница 13-е
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просто лучший
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Ахаха просто день К
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