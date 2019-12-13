Садио Мане — лучший игрок в Премьер-Лиге по итогам ноября

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане был назван лучшим игроком в Премьер-Лиге по итогам ноября.

Великолепная форма Мане помогла "красным" выиграть все четыре своих матча в прошлом месяце в рамках чемпионата. "Ливерпуль" последовательно одолел "Астон Виллу" (1:2), "Манчестер Сити" (3:1), "Кристал Пэлас" (1:2) и "Брайтон" (2:1).



Садио сыграл каждую минуту этих четырех матчей, отметившись тремя голами и одной результативной передачей.



В борьбе за звание Игрока Месяца 27-летний сенегалец опередил Деле Алли, Рауля Хименеса, Лиса Муссе, Сон Хен Мина, Чаглара Сеюнджю и обладателя награды в октябре Джейми Варди.



Добавим, что это вторая подобная награда в карьере Мане. Впервые он получил ее по итогам августа 2017.