Садио Мане — лучший игрок в Премьер-Лиге по итогам ноября
Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане был назван лучшим игроком в Премьер-Лиге по итогам ноября.
Великолепная форма Мане помогла "красным" выиграть все четыре своих матча в прошлом месяце в рамках чемпионата. "Ливерпуль" последовательно одолел "Астон Виллу" (1:2), "Манчестер Сити" (3:1), "Кристал Пэлас" (1:2) и "Брайтон" (2:1).
Садио сыграл каждую минуту этих четырех матчей, отметившись тремя голами и одной результативной передачей.
В борьбе за звание Игрока Месяца 27-летний сенегалец опередил Деле Алли, Рауля Хименеса, Лиса Муссе, Сон Хен Мина, Чаглара Сеюнджю и обладателя награды в октябре Джейми Варди.
Добавим, что это вторая подобная награда в карьере Мане. Впервые он получил ее по итогам августа 2017.
13.12.2019 15:00
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Заслуженно, больше добавить нечего
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Это золотой мяч у него в руках? Вам тоже так показалось?
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негроСуарес вернулся.
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КАРААЛИИИИИИ!!!!
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