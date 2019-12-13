Садио Мане — лучший игрок в Премьер-Лиге по итогам ноября

Садио Мане Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане был назван лучшим игроком в Премьер-Лиге по итогам ноября.

Великолепная форма Мане помогла "красным" выиграть все четыре своих матча в прошлом месяце в рамках чемпионата. "Ливерпуль" последовательно одолел "Астон Виллу" (1:2), "Манчестер Сити" (3:1), "Кристал Пэлас" (1:2) и "Брайтон" (2:1).

Садио сыграл каждую минуту этих четырех матчей, отметившись тремя голами и одной результативной передачей.

В борьбе за звание Игрока Месяца 27-летний сенегалец опередил Деле Алли, Рауля Хименеса, Лиса Муссе, Сон Хен Мина, Чаглара Сеюнджю и обладателя награды в октябре Джейми Варди.

Добавим, что это вторая подобная награда в карьере Мане. Впервые он получил ее по итогам августа 2017.


Метки Ливерпуль, Мане, награды, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 13.12.2019 15:00

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Последние комментарии:




  1. masta 13.12.2019 15:12 # masta
    Заслуженно, больше добавить нечего

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  2. pistolero-lfc 13.12.2019 15:02 # pistolero-lfc
    Это золотой мяч у него в руках? Вам тоже так показалось?

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  3. contrario 13.12.2019 15:02 # contrario
    негроСуарес вернулся.

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  4. makaku 13.12.2019 15:01 # makaku
    КАРААЛИИИИИИ!!!!

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