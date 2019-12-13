Клопп заключил новый контракт с "Ливерпулем"

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заключил новый контракт, рассчитанный до 2024 года.

Напомним, предыдущий контракт Клоппа истекал в конце сезона 2021/21, и ранее Юрген сделал несколько намеков на то, что может покинуть "Энфилд" к тому времени.

Однако сейчас немецкий специалист, тренирующий "красных" с октября 2015, снял все вопросы относительно своего будущего, продлив свои отношения с мерсисайдским клубом еще на пару лет.

При Клоппе "Ливерпуль" добился впечатляющего прогресса, в прошлом сезоне выиграв Лигу Чемпионов и финишировав на втором месте в Премьер-Лиге. А в данный момент "красные" уверенно идут к своему первому с 1990 года титулу.

"Лично для меня это заявление о намерениях, которое основано на моем понимании того, чего мы добились вместе и чего еще можем добиться. Когда я вижу развитие клуба и продолжающуюся коллективную работу, я чувствую, что мой вклад может быть только больше".

"Люди рассматривают происходящее на поле как мерило нашего прогресса. Это лучше мерило, но не единственное. Я также вижу вовлеченность в дело владельцев через каждый аспект клуба".

"Когда мне позвонили осенью 2015, я чувствовал, что мы идеальны друг для друга. Теперь я лишь чувствую, что недооценил это. Только абсолютная вера в то, что наше сотрудничество идет на пользу обеими сторонам, предоставило мне возможность остаться до 2024 года. Иначе бы я не подписал новый контракт".

"Этот клуб так хорош, что я не мог представить свой уход", — сообщил Клопп.


Метки Клопп, контракты, Ливерпуль, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 13.12.2019 14:45

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Последние комментарии:




  1. shamrock 13.12.2019 15:17 # shamrock
    Просто охуенно! Лучшая новость!
    Переживал что он в 2022 уйдёт к Die Mannschaft.
    Пивчанский можно ради этого события выпить

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  2. shymkentski 13.12.2019 15:16 # shymkentski
    Надо было валить из этой свалки, 7 Лямов что за зарплата такому топарю, Клопп давно заслужил тренеров клуб уровнем и статусом повыше Реал Барса Бавария, Челси

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  3. liverpoolfan94 13.12.2019 15:16 # liverpoolfan94
    Кто то сомневался?

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  4. beatles-red 13.12.2019 15:14 # beatles-red
    Плакаю

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  5. lfcynwa 13.12.2019 15:09 # lfcynwa
    <3 van klopp van lav

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  6. lfc-krr 13.12.2019 15:08 # lfc-krr
    Збс, ой как зае6ись!

    (ответить)

  7. contrario 13.12.2019 15:07 # contrario
    а Гвардиола сбежит из АПЛ в конце сезона, инфа стока.

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  8. firmino9 13.12.2019 15:06 # firmino9
    Минамино. Клопп2024. Мане1.

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  9. chronicle 13.12.2019 15:04 # chronicle
    Збс кк збс

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  10. slash-lfc 13.12.2019 15:02 # slash-lfc
    Ой как заебись))

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  11. winnerd 13.12.2019 15:02 # winnerd
    Летом перейдёт в Баварию. Инфа 120%

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  12. mata05 13.12.2019 15:01 # mata05
    очкастый наротировал у генри двойной оклад.

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  13. makaku 13.12.2019 15:01 # makaku
    КЛООООПППП ТООООППП!!!!!!!

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  14. pistolero-lfc 13.12.2019 15:01 # pistolero-lfc
    Ахуенно! Одна новость лучше другой сегодня))

    (ответить)

  15. contrario 13.12.2019 15:00 # contrario
    Джеррард связал свое будущее с "Рейнджерс" до 2024 года.

    Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заключил новый контракт, рассчитанный до 2024 года.

    синхронное плавание.
    ДИНАСТИЯ.

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  16. spart19an 13.12.2019 15:00 # spart19an
    И Мане игрок месяца. Слишком все хорошо.

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  17. fanat-united 13.12.2019 14:59 # fanat-united
    Блядь

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  18. gerrard08 13.12.2019 14:59 # gerrard08
    Где-то в манчестере.

    https://youtu.be/7rMC7yFXMy8

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  19. klopp-top 13.12.2019 14:58 # klopp-top
    Эта самый лучший новогодний подарок!
    Танцуем!

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  20. spart19an 13.12.2019 14:57 # spart19an
    Лучшая новость. Династия Клоппо

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