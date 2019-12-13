Клопп заключил новый контракт с "Ливерпулем"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заключил новый контракт, рассчитанный до 2024 года.

Напомним, предыдущий контракт Клоппа истекал в конце сезона 2021/21, и ранее Юрген сделал несколько намеков на то, что может покинуть "Энфилд" к тому времени.



Однако сейчас немецкий специалист, тренирующий "красных" с октября 2015, снял все вопросы относительно своего будущего, продлив свои отношения с мерсисайдским клубом еще на пару лет.



При Клоппе "Ливерпуль" добился впечатляющего прогресса, в прошлом сезоне выиграв Лигу Чемпионов и финишировав на втором месте в Премьер-Лиге. А в данный момент "красные" уверенно идут к своему первому с 1990 года титулу.



"Лично для меня это заявление о намерениях, которое основано на моем понимании того, чего мы добились вместе и чего еще можем добиться. Когда я вижу развитие клуба и продолжающуюся коллективную работу, я чувствую, что мой вклад может быть только больше".



"Люди рассматривают происходящее на поле как мерило нашего прогресса. Это лучше мерило, но не единственное. Я также вижу вовлеченность в дело владельцев через каждый аспект клуба".



"Когда мне позвонили осенью 2015, я чувствовал, что мы идеальны друг для друга. Теперь я лишь чувствую, что недооценил это. Только абсолютная вера в то, что наше сотрудничество идет на пользу обеими сторонам, предоставило мне возможность остаться до 2024 года. Иначе бы я не подписал новый контракт".



"Этот клуб так хорош, что я не мог представить свой уход", — сообщил Клопп.