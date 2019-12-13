Клопп заключил новый контракт с "Ливерпулем"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заключил новый контракт, рассчитанный до 2024 года.
Напомним, предыдущий контракт Клоппа истекал в конце сезона 2021/21, и ранее Юрген сделал несколько намеков на то, что может покинуть "Энфилд" к тому времени.
Однако сейчас немецкий специалист, тренирующий "красных" с октября 2015, снял все вопросы относительно своего будущего, продлив свои отношения с мерсисайдским клубом еще на пару лет.
При Клоппе "Ливерпуль" добился впечатляющего прогресса, в прошлом сезоне выиграв Лигу Чемпионов и финишировав на втором месте в Премьер-Лиге. А в данный момент "красные" уверенно идут к своему первому с 1990 года титулу.
"Лично для меня это заявление о намерениях, которое основано на моем понимании того, чего мы добились вместе и чего еще можем добиться. Когда я вижу развитие клуба и продолжающуюся коллективную работу, я чувствую, что мой вклад может быть только больше".
"Люди рассматривают происходящее на поле как мерило нашего прогресса. Это лучше мерило, но не единственное. Я также вижу вовлеченность в дело владельцев через каждый аспект клуба".
"Когда мне позвонили осенью 2015, я чувствовал, что мы идеальны друг для друга. Теперь я лишь чувствую, что недооценил это. Только абсолютная вера в то, что наше сотрудничество идет на пользу обеими сторонам, предоставило мне возможность остаться до 2024 года. Иначе бы я не подписал новый контракт".
"Этот клуб так хорош, что я не мог представить свой уход", — сообщил Клопп.
13.12.2019 14:45
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Последние комментарии:
Просто охуенно! Лучшая новость!
Переживал что он в 2022 уйдёт к Die Mannschaft.
Пивчанский можно ради этого события выпить
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Надо было валить из этой свалки, 7 Лямов что за зарплата такому топарю, Клопп давно заслужил тренеров клуб уровнем и статусом повыше Реал Барса Бавария, Челси
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Кто то сомневался?
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Плакаю
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<3 van klopp van lav
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Збс, ой как зае6ись!
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а Гвардиола сбежит из АПЛ в конце сезона, инфа стока.
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Минамино. Клопп2024. Мане1.
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Збс кк збс
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Ой как заебись))
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Летом перейдёт в Баварию. Инфа 120%
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очкастый наротировал у генри двойной оклад.
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КЛООООПППП ТООООППП!!!!!!!
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Ахуенно! Одна новость лучше другой сегодня))
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Джеррард связал свое будущее с "Рейнджерс" до 2024 года.
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заключил новый контракт, рассчитанный до 2024 года.
синхронное плавание.
ДИНАСТИЯ.
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И Мане игрок месяца. Слишком все хорошо.
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Блядь
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Где-то в манчестере.
https://youtu.be/7rMC7yFXMy8
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Эта самый лучший новогодний подарок!
Танцуем!
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Лучшая новость. Династия Клоппо
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