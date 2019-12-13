Джеррард связал свое будущее с "Рейнджерс" до 2024 года
Главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард продлил свой контракт с шотландским клубом на два года — до окончания сезона 2023/24.
Напомним, экс-капитан "Ливерпуля" и сборной Англии возглавил "Рейнджерс" летом 2018, до того не имея опыта самостоятельной тренерской работы.
Прямо сейчас "Рейнджерс" занимает второе место в шотландской Премьер-Лиге, уступая лишь два очка "Селтику", а в минувшее воскресенье проиграл соседям из Глазго финал Кубка Лиги.
Кроме того, накануне подопечные Джеррарда сыграли 1:1 с "Янг Бойз" и оформили выход в плей-офф Лиги Европы со второго места Группы G.
Продемонстрированные 39-летним Джеррардом успехи убедили руководство "Рейнджерс" продлить отношения со Стивеном и всеми его помощниками.
"Когда президент обратился ко мне насчет продления моего контракта с "Рейнджерс", я очень легко согласился, потому что я очень счастлив и чувствую, что мы вместе с клубом создаем нечто особенное".
"Я бы хотел поблагодарить руководство за ту поддержку, что они оказывают мне на протяжении моего пребывания в клубе, и — что гораздо важнее — фанатов "Рейнджерс", которые столь потрясающим образом болеют за нас в этом сезоне и болели в прошлом", — сообщил Джеррард.
13.12.2019 14:00
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Последние комментарии:
Джеррард невероятен! Свой бойцовский характер привил своим игрокам! Рейнджеры мощно проявили себя против регулярных участников Еврокубков в своей группе, причём идут без поражений на своём стадике! Мощно, Стиви, Мощно!
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Многоходовочка !))
азазазахахах)
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https://www.liverpoolfc.com/news/first-team/377870-liverpool-fc-statement-jurgen-klopp-extends-contract-to-2024
Все потому что Клопп продлился до 24-го года, и Стиви понял, что нужно пока оставться в Глазго..
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даже в чемпионате из двух команд и то второй, вечный неудачник... игрочишка без титула и тренеришка никакой... добро пожаловать в лузерпуль продолжить традицию неудачника...
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Ну пока он достаточно хорош как тренер. С учетом того что с сельтиком в финансовом плане там тяжело конкурировать, выжимает максимум со своего состава, что в чемп, что в кубке, что в ле.
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Удачи! Он молодец 👍 Искренне рад за него. Пусть учится этому делу, пока Клоппо у руля)
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Ну его с двух сторон держат, куда денется, конечно подпишет :)
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удачи в лиге европы. несмотря на скромные ресурсы рейнджерс очень конкурентоспособен в турнире
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Ждем на Энфилде после Клоппа
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