Джеррард связал свое будущее с "Рейнджерс" до 2024 года

Главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард продлил свой контракт с шотландским клубом на два года — до окончания сезона 2023/24.

Напомним, экс-капитан "Ливерпуля" и сборной Англии возглавил "Рейнджерс" летом 2018, до того не имея опыта самостоятельной тренерской работы.



Прямо сейчас "Рейнджерс" занимает второе место в шотландской Премьер-Лиге, уступая лишь два очка "Селтику", а в минувшее воскресенье проиграл соседям из Глазго финал Кубка Лиги.



Кроме того, накануне подопечные Джеррарда сыграли 1:1 с "Янг Бойз" и оформили выход в плей-офф Лиги Европы со второго места Группы G.



Продемонстрированные 39-летним Джеррардом успехи убедили руководство "Рейнджерс" продлить отношения со Стивеном и всеми его помощниками.



"Когда президент обратился ко мне насчет продления моего контракта с "Рейнджерс", я очень легко согласился, потому что я очень счастлив и чувствую, что мы вместе с клубом создаем нечто особенное".



"Я бы хотел поблагодарить руководство за ту поддержку, что они оказывают мне на протяжении моего пребывания в клубе, и — что гораздо важнее — фанатов "Рейнджерс", которые столь потрясающим образом болеют за нас в этом сезоне и болели в прошлом", — сообщил Джеррард.