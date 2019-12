Светская хроника за пятницу

Манчестер Юнайтед" уверен в приобретении Джейдона Санчо. Лукас Торрейра заинтересовал "Наполи". Хосеп Гвардиола может уйти из "Манчестер Сити" в конце сезона. Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.

"Манчестер Юнайтед" уверен в приобретении вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо. (Daily Mirror)



"Юнайтед" может обратиться насчет полузащитника "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена в январе. (Daily Mirror)



"Юнайтед" не теряет надежд заманить нападающего "Ред Булл" Эрлинга Бреута Холанда, который пока склоняется к "РБ Лейпциг" или дортмундской "Боруссии". (The Guardian)



"Юнайтед" не продаст полузащитника Поля Погба в январе. (Goal)



"Наполи" готов предложить 21 миллион фунтов за полузащитника "Арсенала" Лукаса Торрейру. (Il Mattino)



"Челси" может выкупить обратно вингера "Сассуоло" Жереми Бога. (Daily Mail)



"Челси" обдумывает предложение по нападающему "Лиона" Муссе Дембеле. (Evening Times)



Атакующий полузащитник "Реала" Хамес Родригес в январе может перейти в "Тоттенхэм". (Calciomercato)



"Тоттенхэм" проявляет интерес к нападающему "Фенербахче" Ведату Мурики, оцениваемому в 18 млн. фунтов. (The Sun)



Другое



В контракте главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы есть пункт, позволяющий ему покинуть Манчестер в конце этого сезона. (Daily Mail)



"Арсенал" сделал запрос насчет главного тренера "Шанхай СИПГ" Витора Перейры. (Diario de Noticias)



Назначение Унаи Эмери главным тренером "Эвертона" маловероятно. (ESPN)



Представители итальянского тренера Карло Анчелотти прилетели в среду в Лондон на переговоры с "Эвертоном". (The Sun)



"Арсеналу" или "Эвертону" не придется платить компенсацию "Наполи" в случае назначения Анчелотти. (Daily Mail)



В "Борнмуте" уверены, что их главный тренер Эдди Хау отвергнет интерес "Эвертона" и "Вест Хэма". (The Telegraph)



"Вест Хэм" готов предпринять амбициозную попытку позвать на работу бывшего наставника "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино. (Daily Star)



Сместить Мануэля Пеллегрини у руля "Вест Хэма" может Харри Рэднапп. (Football Insider)



Премьер-Лига прекратила поиски нового исполнительного директора, утвердив в этой должности Ричарда Мастерса, который ранее трудился здесь как временно исполняющий обязанности. (Sky Sports)



Вингер "Челси" Кристиан Пулишич признан лучшим спортсменом в США по итогам 2019 года. (ESPN)