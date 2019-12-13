Харри Уилсон: "Я многим обязан Лэмпарду"
Вингер "Борнмута" Харри Уилсон чувствует, что он находится в долгу перед главным тренером "Челси" Фрэнком Лэмпардом.
Лэмпард придал огромный импульс карьере Уилсона в прошлом сезоне, который Харри провел у Фрэнка в "Дерби" на правах аренды. Тогда валлиец забил 18 голов и заслужил свой шанс на уровне Премьер-Лиги.
В преддверии субботнего выезда к "Челси" Уилсон, правами на которого по-прежнему владеет "Ливерпуль", рассказал о своем отношении к Лэмпарду.
"Я многим обязан Фрэнку Лэмпарду. Он был великолепен со мной в прошлом сезоне — пока что, возможно, самым важным в моей карьере, потому что я регулярно играл в футбол".
"Было замечательно играть у легенды вроде него, он многому меня научил. Я регулярно с ним общаюсь, и замечательно видеть, что его дела в "Челси" сейчас идут так хорошо", — цитирует Уилсона Evening Standard.
13.12.2019 12:05
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Лемпорт красава. Давно пора на повышение, а то задержался в середняке щленще. Нарабатывает себе отрицательную репутацию, тренируя клуб с 15летней историей.
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накидает пару палок самому дорогому, ой дырявому, вратарю мира
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Ливерпулю повезло иметь такого резервиста. В след. сезоне можно пробовать
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В Челси этого топаря
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Нормальный парень, у меня в ФМ катал раньше.
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