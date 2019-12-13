Харри Уилсон: "Я многим обязан Лэмпарду"

Вингер "Борнмута" Харри Уилсон чувствует, что он находится в долгу перед главным тренером "Челси" Фрэнком Лэмпардом.

Лэмпард придал огромный импульс карьере Уилсона в прошлом сезоне, который Харри провел у Фрэнка в "Дерби" на правах аренды. Тогда валлиец забил 18 голов и заслужил свой шанс на уровне Премьер-Лиги.



В преддверии субботнего выезда к "Челси" Уилсон, правами на которого по-прежнему владеет "Ливерпуль", рассказал о своем отношении к Лэмпарду.



"Я многим обязан Фрэнку Лэмпарду. Он был великолепен со мной в прошлом сезоне — пока что, возможно, самым важным в моей карьере, потому что я регулярно играл в футбол".



"Было замечательно играть у легенды вроде него, он многому меня научил. Я регулярно с ним общаюсь, и замечательно видеть, что его дела в "Челси" сейчас идут так хорошо", — цитирует Уилсона Evening Standard.