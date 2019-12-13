Харри Уилсон: "Я многим обязан Лэмпарду"

Фрэнк Лэмпард и Харри Уилсон Вингер "Борнмута" Харри Уилсон чувствует, что он находится в долгу перед главным тренером "Челси" Фрэнком Лэмпардом.

Лэмпард придал огромный импульс карьере Уилсона в прошлом сезоне, который Харри провел у Фрэнка в "Дерби" на правах аренды. Тогда валлиец забил 18 голов и заслужил свой шанс на уровне Премьер-Лиги.

В преддверии субботнего выезда к "Челси" Уилсон, правами на которого по-прежнему владеет "Ливерпуль", рассказал о своем отношении к Лэмпарду.

"Я многим обязан Фрэнку Лэмпарду. Он был великолепен со мной в прошлом сезоне — пока что, возможно, самым важным в моей карьере, потому что я регулярно играл в футбол".

"Было замечательно играть у легенды вроде него, он многому меня научил. Я регулярно с ним общаюсь, и замечательно видеть, что его дела в "Челси" сейчас идут так хорошо", — цитирует Уилсона Evening Standard.


Метки Борнмут, Лэмпард, Уилсон, Челси

Автор mihajlo   

Дата 13.12.2019 12:05

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  1. electric 13.12.2019 12:43 # electric
    Лемпорт красава. Давно пора на повышение, а то задержался в середняке щленще. Нарабатывает себе отрицательную репутацию, тренируя клуб с 15летней историей.

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  2. largo-winch 13.12.2019 12:28 # largo-winch
    накидает пару палок самому дорогому, ой дырявому, вратарю мира

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  3. spart19an 13.12.2019 12:14 # spart19an
    Ливерпулю повезло иметь такого резервиста. В след. сезоне можно пробовать

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  4. yamateh 13.12.2019 12:13 # yamateh
    В Челси этого топаря

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  5. trent 13.12.2019 12:07 # trent
    Нормальный парень, у меня в ФМ катал раньше.

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