Гвардиола отменил рождественскую вечеринку для игроков "Сити"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола отменил рождественскую вечеринку для своих игроков.

В последние годы проведение вечеринки в преддверии Рождества для всех сотрудников клуба, включая игроков первой команды, стало традицией "Сити".



Однако год назад футболисты отрывались до самого утра — а спустя пару дней шокирующим образом уступили дома "Кристал Пэлас" со счетом 2:3. По прошествии еще четырех дней "горожане" были биты "Лестером".



Тот неприятный опыт, а также катастрофичное отставание от "Ливерпуля" в Премьер-Лиге убедили Гвардиолу принять решение о недопуске своих игроков на вечеринку, которая состоялась в центре Манчестера накануне вечером, сообщает The Telegraph.



Уже в воскресенье "Сити" ждет выезд к раненому "Арсеналу", и Гвардиола предпочитает, чтобы игроки были сосредоточены на этом матче, а не приходили в себя после шумной вечеринки.