Гвардиола отменил рождественскую вечеринку для игроков "Сити"

Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола отменил рождественскую вечеринку для своих игроков.

В последние годы проведение вечеринки в преддверии Рождества для всех сотрудников клуба, включая игроков первой команды, стало традицией "Сити".

Однако год назад футболисты отрывались до самого утра — а спустя пару дней шокирующим образом уступили дома "Кристал Пэлас" со счетом 2:3. По прошествии еще четырех дней "горожане" были биты "Лестером".

Тот неприятный опыт, а также катастрофичное отставание от "Ливерпуля" в Премьер-Лиге убедили Гвардиолу принять решение о недопуске своих игроков на вечеринку, которая состоялась в центре Манчестера накануне вечером, сообщает The Telegraph.

Уже в воскресенье "Сити" ждет выезд к раненому "Арсеналу", и Гвардиола предпочитает, чтобы игроки были сосредоточены на этом матче, а не приходили в себя после шумной вечеринки.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 13.12.2019 11:00

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  1. chr1s8rown 13.12.2019 11:37 # chr1s8rown
    Шарлатан жестко горит от успехов клоппа

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  2. pistolero-lfc 13.12.2019 11:25 # pistolero-lfc
    Будут отмечать старый новый год

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  3. electric 13.12.2019 11:15 # electric
    Отменил лгбт-пати для своих голубчиков? Айайай за это могут и наказать. Б силва уже на карандаше.

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  4. chelsea-soul 13.12.2019 11:12 # chelsea-soul
    маладца . души этих разгильдяев

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