Гвардиола отменил рождественскую вечеринку для игроков "Сити"
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола отменил рождественскую вечеринку для своих игроков.
В последние годы проведение вечеринки в преддверии Рождества для всех сотрудников клуба, включая игроков первой команды, стало традицией "Сити".
Однако год назад футболисты отрывались до самого утра — а спустя пару дней шокирующим образом уступили дома "Кристал Пэлас" со счетом 2:3. По прошествии еще четырех дней "горожане" были биты "Лестером".
Тот неприятный опыт, а также катастрофичное отставание от "Ливерпуля" в Премьер-Лиге убедили Гвардиолу принять решение о недопуске своих игроков на вечеринку, которая состоялась в центре Манчестера накануне вечером, сообщает The Telegraph.
Уже в воскресенье "Сити" ждет выезд к раненому "Арсеналу", и Гвардиола предпочитает, чтобы игроки были сосредоточены на этом матче, а не приходили в себя после шумной вечеринки.
13.12.2019 11:00
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Шарлатан жестко горит от успехов клоппа
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Будут отмечать старый новый год
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Отменил лгбт-пати для своих голубчиков? Айайай за это могут и наказать. Б силва уже на карандаше.
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маладца . души этих разгильдяев
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