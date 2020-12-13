Сульшер сравнил Гринвуда с молодым Руни
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер сравнил нападающего Мейсона Гринвуда с молодым Уэйном Руни.
Накануне 18-летний Гринвуд стал автором самого молодого дубля за "Юнайтед" в еврокубках, поучаствовав в победе 4:0 над АЗ в Лиге Европы. К двум своим голам Мейсон добавил заработанный пенальти.
То бомбардирское чутье, которое демонстрирует Гринвуд, напоминает Сульшеру о молодом Руни, с которым они вместе выступали за "красных дьяволов".
"Наверное, я уже говорил об этом, и здесь ничего нового. Забивать голы — это то, что он делает. А завтра он приедет на тренировку и, наверное, забьет еще несколько. Он всегда это делает. Это просто естественно для него".
"Он прирожденный бомбардир, и чем ближе он к воротам, тем опаснее он. Он может быть с правой ноги, с левой ноги — это кошмар для защитника. Ему нужно улучшить удар головой, и тогда он будет совершенным нападающим".
"Я повидал несколько хороших игроков. Я играл с Уэйном Руни, но что касается врожденного таланта забивать голы, то Мейсон один из лучших, что я только видел", — цитирует Сульшера Sky Sports.
13.12.2019 10:00
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Последние комментарии:
одного с Роналду, другого с Руни, вот голума то понесло , ахахахах
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Сульшера понесло. Сейчас еще кого с Пеле сравнит
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руни тоже долбился в очко с одноклубниками??
... хотя это риторический вопрос учитывая в каком клубе он играл
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Чувак по круче Обоев будет.
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