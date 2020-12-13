Сульшер сравнил Гринвуда с молодым Руни

Мейсон Гринвуд Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер сравнил нападающего Мейсона Гринвуда с молодым Уэйном Руни.

Накануне 18-летний Гринвуд стал автором самого молодого дубля за "Юнайтед" в еврокубках, поучаствовав в победе 4:0 над АЗ в Лиге Европы. К двум своим голам Мейсон добавил заработанный пенальти.

То бомбардирское чутье, которое демонстрирует Гринвуд, напоминает Сульшеру о молодом Руни, с которым они вместе выступали за "красных дьяволов".

"Наверное, я уже говорил об этом, и здесь ничего нового. Забивать голы — это то, что он делает. А завтра он приедет на тренировку и, наверное, забьет еще несколько. Он всегда это делает. Это просто естественно для него".

"Он прирожденный бомбардир, и чем ближе он к воротам, тем опаснее он. Он может быть с правой ноги, с левой ноги — это кошмар для защитника. Ему нужно улучшить удар головой, и тогда он будет совершенным нападающим".

"Я повидал несколько хороших игроков. Я играл с Уэйном Руни, но что касается врожденного таланта забивать голы, то Мейсон один из лучших, что я только видел", — цитирует Сульшера Sky Sports.


Метки Гринвуд, Манчестер Юнайтед, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 13.12.2019 10:00

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  1. scauzer11 13.12.2019 11:03 # scauzer11
    одного с Роналду, другого с Руни, вот голума то понесло , ахахахах

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  2. masta 13.12.2019 10:16 # masta
    Сульшера понесло. Сейчас еще кого с Пеле сравнит

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  3. jack-willsher 13.12.2019 10:05 # jack-willsher
    руни тоже долбился в очко с одноклубниками??
    ... хотя это риторический вопрос учитывая в каком клубе он играл

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  4. pistolero-lfc 13.12.2019 10:01 # pistolero-lfc
    Чувак по круче Обоев будет.

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