Сульшер сравнил Гринвуда с молодым Руни

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер сравнил нападающего Мейсона Гринвуда с молодым Уэйном Руни.

Накануне 18-летний Гринвуд стал автором самого молодого дубля за "Юнайтед" в еврокубках, поучаствовав в победе 4:0 над АЗ в Лиге Европы. К двум своим голам Мейсон добавил заработанный пенальти.



То бомбардирское чутье, которое демонстрирует Гринвуд, напоминает Сульшеру о молодом Руни, с которым они вместе выступали за "красных дьяволов".



"Наверное, я уже говорил об этом, и здесь ничего нового. Забивать голы — это то, что он делает. А завтра он приедет на тренировку и, наверное, забьет еще несколько. Он всегда это делает. Это просто естественно для него".



"Он прирожденный бомбардир, и чем ближе он к воротам, тем опаснее он. Он может быть с правой ноги, с левой ноги — это кошмар для защитника. Ему нужно улучшить удар головой, и тогда он будет совершенным нападающим".



"Я повидал несколько хороших игроков. Я играл с Уэйном Руни, но что касается врожденного таланта забивать голы, то Мейсон один из лучших, что я только видел", — цитирует Сульшера Sky Sports.